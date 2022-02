Lapinjärvelle pitkäaikainen sekametsien kasvatuskoe

Sekametsien kasvatusmallit -hankkeessa perustetaan yhteensä 22 koealuetta Etelä- ja Keski-Suomeen. Ajantasaista tutkimustietoa sekametsistä on vielä vähän.

Hanne Manelius

Sekametsässä vara parempi, uskotaan sekametsistä jo tehtyjen tutkimusten valossa. Uudessa pitkäkestoisessa Sekava-tutkimuksessa haetaan tarkempaa tietoa. Kuvituskuva.

Luonnonvarakeskus perustaa Lapinjärven tutkimusmetsään pitkäaikaisen sekametsien kasvatuksen kokeen. Tavoitteena on tuottaa kansallista metsästrategiaa ja ilmastotoimia tukevaa tutkimustietoa sekametsien kasvatuksesta, Luke toteaa tiedotteessaan.

Ajantasaista tutkimustietoa sekametsistä on vielä vähän, sillä tutkimus on painottunut vahvasti yhden puulajin metsiköihin. Perustettava koe on osa Sekametsien kasvatusmallit (Sekava) -hanketta.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa erityisesti sekametsien perustamis- ja kasvatusmenetelmistä, talousvaikutuksista, kasvatusriskeistä ja niiden torjunnasta sekä sekametsien roolista tuhojen torjunnassa.

Nyt perustettavalta koealueelta avohakataan helmikuussa viisi hehtaaria metsää. Lapinjärvi on Sekava-hankkeen kokeista eteläisin.

”Kokeeksi soveltuvien kohteiden löytäminen Etelä-Suomesta on haasteellista juuri kokeeseen tarvittavan riittävän ison yhtenäisen alueen takia”, projektipäällikkö, Luken erikoistutkija Saija Huuskonen sanoo.

”Sekametsien suurin kasvatuspotentiaali on Etelä- ja Keski-Suomessa, jossa toisaalta myös metsätuhojen riski on suuri. Monet tuhonaiheuttajat esiintyvät vain tietyllä puulajilla, joten sekametsät, erityisesti havu-lehtipuumetsät, ovat kestävämpiä tuhoja vastaan kuin yhden puulajin metsät.”

Yhden puulajin havumetsiin verrattuna sekametsät lisäävät metsien elinvoimaisuutta. Tämä näkyy myös metsien parempana sopeutumisena ilmaston muuttumiseen ja metsäluonnon monimuotoisuuden lisääntymisenä.

Sekametsien kasvatusmallit -hankkeessa perustetaan yhteensä 22 koealuetta Etelä- ja Keski-Suomeen. Koealueista ensimmäiset perustettiin kesällä 2020, valtaosa viime kesänä ja loput tulevana kesänä.