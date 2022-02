Kylmäluoman rytöpuista harmia metsästykselle ja poronhoidolle – ”Ainoa oikea päätös on, että puut korjataan pois"

Poroja on jäänyt jumiin kaatuneiden puiden väliin ja kuollut sinne, Taivalkosken paliskunnan poroisäntä kertoo.

Kylmäluoman retkeilyalueen reittejä oli syksyllä avattu vain kaksi kilometriä. Alkutalvesta on aukaistu lisäksi hiihto- ja kelkkauria, Metsähallituksen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Pekka Veteläinen kertoo.

”16 kilometrin pituista Kattaisenpolkua ei aukaista. Kuuden kilometrin matkalta reitti on täysin tukossa”, Veteläinen kertoo. Reittiverkosto muuttuu sen mukaan, missä pääsee kulkemaan. Uusia reittejä on jo suunniteltu.

Kylmäluomanharjulla asuva Erkki Räisänen on yksi metsästysseura Kylmäluoman Riistan perustajajäsenistä. Hirvenmetsästys oli viime syksynä kovin ahtaalla, sillä valtaosalla metsästysmaista, jotka on vuokrattu valtiolta, on mahdotonta liikkua.

”Perinteinen alue on pienentynyt huomattavasti myrskypuiden takia”, Räisänen toteaa. Pitää tarkkaan miettiä, mihin hirven voi kaataa, jotta ruhon saa pois metsästä.

Konkelossa olevat puut aiheuttavat tapaturmariskin. Myös se, että useat seurat metsästävät nyt pienellä alueella, heikentää metsästyksen turvallisuutta.

Erkin vaimo Maija Räisänen suree, että parhaat hillasuot ovat rytöjen takana.

Paikkakunnalla asuva Leena Taivalkoski harrastaa suomenpystykorvien kasvatusta ja kanalintujen metsästystä.

”Vaikea sanoin kuvailla, miten järkyttävää tämä on.”

Hävityksen laajuus paljastui jo riistakolmiolaskennoissa.

Lintujahti pystykorvalla on käynyt Taivalkosken mukaan mahdottomaksi, kun koirakaan ei pääse kulkemaan. Linnut kyllä lentävät tiehensä.

Koko jahtikauden tavallisesti hyödyntävä Taivalkoski teki viime syksynä kaksi reissua Savukoskelle, jotta koirat pääsisivät tekemään sitä, mihin ne on tarkoitettu.

”Ainoa oikea päätös on, että puut korjataan pois”, hän vaatii.

Veteläisen mukaan on selvää, ettei kaatuneita puita poisteta metsästäjien vuoksi.

”Ainoastaan reitit aukaistaan”, Veteläinen painottaa. Hän uskoo, että myrskytuho kääntyy vielä vetovoimatekijäksi, joka kiinnostaa kävijöitä.

”Metsästäjän pitää suunnitella kulkunsa niin, että pääsee kulkemaan. Esimerkiksi soiden reunoja pitkin pystyy kävelemään.”

Veteläisen mukaan myrskytuho luo metsäkanalinnuille suotuisat olosuhteet, kun alueita jätetään rauhaan.

Taivalkosken paliskunnan poroisäntä Mika Käsmä kertoo, että poronhoito on kärsinyt huomattavasti myrskyn vuoksi.

”Natura-alueella on ollut tärkeitä syys- ja talvilaidunalueita. Nyt porot eivät pääse siellä liikkumaan.”

Poronhoitotöistä tavoitettu Käsmä kertoo, että useita poroja on jäänyt jumiin puiden väliin ja kuollut sinne. Ahmoille sarvistaan juuttuneet porot ovat helppoa saalista.

”Poronhoitotapaa on jouduttu muuttamaan”, Käsmä kuvailee.

Kun laitumilla ei pääse liikkumaan, yritetään ottaa porot kiinni heinien avulla ja tuoda aitaan, jotta ne eivät päätyisi petojen ruuaksi.

Erkki Räisäsen omassa metsässä kaatui myrskyssä 5 000 kuutiometriä puuta. Mieltä helpotti, kun puut vietiin pois.