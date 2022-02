Väestö vanhenee, asunnot kutistuvat ja kierrätys kasvaa – silti yksi asia pitää yllä uusien huonekalujen kysyntää

Niemen tehtaat

”Keskitymme omassa valmistuksessamme säilytysratkaisuihin”, perheyrityksen neljännen polven toimitusjohtaja Panu Niemi kertoo.

Siitä on lähes 125 vuotta, kun 19-vuotias Wilho Niemi perusti puusepänverstaan kiikkalaisen torpan nurkkaan. Firma on sittemmin kasvanut Niemen Tehtaiksi, ja toimitusjohtajana on neljännessä sukupolvessa Panu Niemi.

”Keskitymme omassa valmistuksessamme säilytysratkaisuihin eli vaatekaappeihin, lipastoihin ja tv-tasoihin. Pöytäryhmiä, sänkyjä ja sohvia teetämme lähinnä Baltiassa”, Niemi kertoo.

Tehtaan tilauskanta on hänestä tällä hetkellä ”mukava”. Työn alla on suuri tilaus laivan hyttien kalusteista.

Yhtiön valmistuksesta Suomessa tapahtuu noin 70 prosenttia ja loput ulkomailla.

”Ylivoimaisesti suurin osa tuotteistamme valmistetaan nyt ja tulevaisuudessa Suomessa. Muualla valmistetuilla tuotteilla täydennämme tarjontaa.”

Entä miten on kotimaisen puun käytön laita?

”Massiivikalusteita tulee vain alihankkijoilta. Kotimaista puuta käytämme todella vähän. Tuotannossamme käytettävät levyt tulevat sekä ulkomailta että Suomesta.”

Huonekaluteollisuuden tulevaisuutta Niemi pitää valoisana – siitä huolimatta, että kysyntään vaikuttavat väestön vanheneminen, kaupungistumisen myötä pienenevät asunnot ja kierrätys.

”Ikääntyneemmillä polvilla on rahaa ja he tekevät pysyvämpiä hankintoja. Nuoremmilla ei ole niin paljon varoja, mutta elämäntilanteiden muuttuessa hekin joutuvat hankkimaan peruskalusteet. Kyllä kysyntää riittää.”

Omien tuotteiden kierrätys herättää Niemessä tyytyväisyyttä.

”Ei missään suhteessa negatiivisia ajatuksia. Kierrätys on ilman muuta mahdollisuus, varsinkin kun oma tuotanto on sellaista, jonka arvo säilyy.”

Niemi aikoo satsata myös muotoiluun.

”Meillä on tulossa yhteistyökuvioita useiden suunnittelijoiden kanssa.”

