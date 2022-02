UPM ja Paperiliitto neuvottelevat nyt keskenään – "Ensi viikolla neuvotteluja jatketaan mahdollisesti sovittelijan johdolla", sanoo valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala

"Osapuolten on hyvä ja tarkoituksenmukaista käydä kysymyksiä keskenään läpi", Piekkala toteaa.

Petteri Kivimäki

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla on kestänyt seitsemän viikkoa. Kuva on UPM:n paperitehtaalta Jämsästä.

Paperiliitto ja UPM jatkavat neuvotteluja työehdoista toistaiseksi keskenään ilman sovittelijaa.

"Ensi viikolla neuvotteluja jatketaan mahdollisesti sovittelijan johdolla, jos keskinäiset neuvottelut eivät etene", sanoo valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Piekkala toteaa, että osapuolet ovat tällä viikolla neuvotelleet sekä sovittelijan johdolla että keskenään.

"Nyt on sellainen tilanne, että osapuolten on hyvä ja tarkoituksenmukaista käydä kysymyksiä keskenään läpi. Neuvoteltavia alojahan on aika paljon ja kokouksia riittää."

Paperiliitto ja UPM etsivät sopua työehdoista yhtiön viidelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat painopaperit (Communication Papers), erikoispaperit (Specialty Papers), sellu (Pulp), tarrat (Raflatac) ja biopolttoaineet (Biofuels).

Piekkala ei tässä vaiheessa ota kantaa, koska kiistaan olisi mahdollista antaa sovintoesitys. "Se riippuu, miten osapuolille tärkeissä kysymyksissä päästään eteenpäin."

Hän arvioi, että tärkeitä kysymyksiä on useita ja sopimus syntyy lopulta kokonaisuudesta.

