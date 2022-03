John Deere palkkaa lisää metsäkoneiden tekijöitä Joensuun tehtaalleen, vaikka vienti Venäjälle on keskeytetty

Muiden markkinoiden kovan kysynnän ansiosta alan päätoimijoilla on varmaan vuoden tilauskannat edelleen, arvioi John Deeren metsäkoneliiketoiminnan johtaja Timo Ylänen.

Lari Lievonen

John Deeren tehtaalla Joensuussa on ollut pulaa etenkin hitsaajista ja koneistajista. Nyt heitä palkataan lisää. Tehtaanjohtaja Janne Haapasalo (vas.) ja tuotantopäällikkö Jaakko Aho pohtivat Venäjän-viennin pysähtymisestä syntynyttä uutta tilannetta keskiviikkona.

Ponsse ilmoitti keskiviikkona, että se keskeyttää toistaiseksi kaikki metsäkoneiden ja niiden varaosien vientitoiminnot Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Myös konsernin venäläinen tytäryhtiö keskeyttää paikalliset varaosa- ja huoltopalvelutoimintonsa toistaiseksi.

"Meillä ei käytännössä ole muuta vaihtoehtoa", Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela toteaa ja viittaa Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja siitä seuranneisiin pakotteisiin.

Ponsse perui arvionsa, että yhtiön liiketulos olisi tänä vuonna viime vuoden tasolla.

John Deeren eli Deere&Company-konsernin metsäkoneliiketoiminnan johtaja Timo Ylänen kertoo, että metsäkoneiden ja varaosien vienti Venäjälle on pysäytetty jo viime viikon perjantaina.

"Vaikka metsäkoneissa ei välttämättä ole sanktioiden alaista tavaraa, niin eteen nousee kaupan yleinen hyväksyttävyys, rahoituspuoli, eikä myöskään logistiikka toimi sinne", Ylänen sanoo.

Vieremällä toimivan Ponssen myynti Venäjälle ja Valko-Venäjälle oli noin 20 prosenttia yhtiön liikevaihdosta viime vuonna.

Myös John Deeren metsäkoneiden viennistä on Venäjälle mennyt Yläsen mukaan viidennes.

John Deeren katkotun puutavaralajimenetelmän koneet tehdään pääosin Joensuussa. Metsäkoneiden tuotantoa konsernilla on Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa ja Uudessa-Seelannissa.

Venäjän markkina on ollut Yläsen mukaan tärkeä varsinkin Joensuun tehtaalle, mutta toimitusten loppuminen itärajan taakse ei silti uhkaa työpaikkoja. Joensuuhun ollaan palkkaamassa lisää työntekijöitä, sillä pulaa on ollut etenkin hitsaajista ja koneistajista.

"Vaikka Venäjän kaikki tilaukset pyyhkäistään pois, niin luulen, että meillä alan päätoimijoilla on varmaan vuoden tilauskannat edelleen."

Deere-konserni arvioi vastikään osavuosikatsauksessaan, että metsäkoneiden kysyntä kasvaisi maailmanlaajuisesti tänä vuonna 10–15 prosenttia. Se arvio on Yläsen mukaan osin vanhentunut Venäjän markkinan kadottua.

Venäjälle suunniteltuja metsäkoneita ei suoraan voida myydä muille markkinoille, koska kyseisten koneiden moottorit eivät täytä eurooppalaisia tai pohjoisamerikkalaisia päästönormeja. Koneita pitäisi kaupitella esimerkiksi Etelä-Amerikkaan.

"Nyt rupeamme tekemään muutoksia tuotantoomme ja tilauskantaamme", Ponssen Nummela sanoo.

Tilauskannassa on hänen mukaansa paljon Venäjälle tilattuja koneita, joiden tekemistä ei ole aloitettu. "Iso määrä on kyllä suunniteltu tälle vuodelle."

Venäjä oli Ruotsin kanssa viime vuonna suurin markkina puutavaralajimenetelmän metsäkoneille. Molemmissa maissa arvioitiin myydyn reilut 650 konetta. Suomessa rekisteröitiin Traficomin mukaan 481 uutta konetta.

Venäjällä suurimmat markkinaosuudet ovat John Deerellä ja Ponssella, Ruotsissa John Deerellä ja Komatsulla.

Suomessa myydyistä metsäkoneista liki joka toinen on ollut viime vuosina Ponsse. John Deeren markkinaosuus on vaihdellut 30 prosentin kahden puolen. Komatsun osuus on ollut noin 20 prosenttia.

Kaikkien aikojen ennätysvuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 626 uutta metsäkonetta.

Lue lisää:

Myös John Deere keskeyttänyt metsäkoneiden ja varaosien myynnin Venäjälle

Ponsse keskeyttää toimintansa Venäjällä ja peruu tulosarvionsa tälle vuodelle

Suomessa myydyistä metsäkoneista liki joka toinen on ollut viime vuosina Ponsse.