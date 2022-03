Metsä tuotti pitkään viisi prosenttia vuodessa – pankki ennustaa jatkossa maltillisempaa tuottoa

Jaana Kankaanpää

Viime vuosikymmenen metsätuotosta runsaat kolme prosenttia on tullut hakkuutuotosta.

Suomalaiset metsäsijoitukset tuottivat vuosina 2010–2020 keskimäärin viisi prosenttia vuodessa. Vakaudessaan metsäsijoitus oli ja on edelleen kilpailukykyinen muihin sijoituslajeihin nähden, Nordea toteaa tiedotteessaan.

Pankin mukaan metsäsijoitukset todennäköisesti myös suojaavat sijoittajaa korkotason ja inflaation mahdollisesti noustessa.

Viime vuosikymmenen metsätuotosta noin kaksi prosenttia on muodostunut metsäkiinteistöjen arvonnoususta ja runsaat kolme prosenttia hakkuutuloista. Hakkuutuloon vaikuttaa puun hinta sekä se, miten paljon puuta metsäpalstalta voidaan vuosittain kaataa.

Vaikka viime vuoden tuottoluvut tarkentuvat vielä, pankin mukaan on jo selvää että viime vuosikin oli hyvä.

"Kantohinnat nousivat noin kahdeksan prosenttia, hakkuumäärät noin kymmenen prosenttia ja varsinkin tukkipuun kysyntä oli kova. Yli kymmenen hehtaarin kokoisten metsäkiinteistöjen hinnat nousivat viime vuonna yli kymmenen prosenttia, mikä kertoo siitä, että metsä kiinnosti myös sijoittajia”, Nordean johtava sijoitusstrategi Mats Hansson summaa.

Puun kysyntä on maailmanlaajuisesti ollut melko vakaata, mutta kysynnän kasvu hidasta. Sanomalehtipaperin kysyntä on miltei puolittunut huippuvuosista, kun taas lisääntynyt rakentaminen on lisännyt vanerin ja paneelien kysyntää. Tulevaisuudessa puulle saatetaan löytää lisää käyttöä kemikaali- ja tekstiiliteollisuudessa.

Kokonaisuutena arvioiden puutuotteiden kysyntä pysyy Nordean mukaan melko samanlaisena ja kasvaisi jatkossakin noin kahden prosentin vuosivauhtia.

”Koska puutuotteiden kysyntä kasvaa hitaasti ja puun tarjonta riittää vastaamaan kysyntään, emme usko kantohintojen tästä merkittävästi nousevan. Arvio kolmen prosentin tuotosta on keskiarvo koko Suomen metsäsijoituksille”, Hansson kuvaa.

”Korkojen ja inflaation mahdollisesti noustessa metsäsijoittajan rahat ovat paremmassa turvassa kuin esimerkiksi riskiyrityslainoihin sijoittavalla. Koska metsäkiinteistöjen hintojen kehitys on viime vuosikymmeninä ollut melko vakaata ja inflaatio on pysynyt matalana, metsäsijoitukset eivät ole pitkään aikaan pystyneet kunnolla näyttämään kykyään suojata sijoittajaa inflaatiolta – uskon, että se aika voi hyvinkin olla käsillä”, Hansson sanoo.

Metsäsijoituksiakin pitäisi mahdollisuuksien mukaan hajauttaa.

”Jos rahat hajauttaa useaan metsäpalstaan, myrsky- ja tuholaisriskit saadaan hajautettua”, Hansson muistuttaa.

