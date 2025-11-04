Stora Enso testaa, pystyykö sähköinen pyöräkuormaaja samaan kuin dieselkoneAnjalankosken tehtaan kokeilussa selvitetään myös koneiden päästöjä ja kuljettajien käyttäjäkokemusta.
Stora Enso testaa Anjalankosken tehtaillaan sähköistä pyöräkuormaajaa, joka voisi korvata dieselkäyttöiset pyöräkuormaajat. Testit ajetaan marraskuun alkupuolella.
Pyöräkuormaajilla siirretään ja lastataan tukkeja, kuitupuuta, haketta ja purua tehdasalueilla.
Stora Enson tiedotteen mukaan kokeilu on ainutlaatuinen yhtiön Suomen tehtailla, koska tehdasalueilla ei ole tähän saakka käytetty vapaasti liikkuvia sähköisiä kuljetusvälineitä.
”Uskomme, että päästövähennysten lisäksi sähkökäyttöiset kuormaajat ovat miellyttävämpiä käyttää hiljaisen äänensä vuoksi”, kertoo projektipäällikkö Niko Hannula Stora Enson Suomen puunhankinnasta.
Kokeiltavana Volvon L120 Electric -kuormaaja. Koneen mukana tulee siirrettävä latausasema, joka lataa pyöräkuormaajan akun täyteen peräti 1,5 tunnissa.
Testissä kokeillaan, pystyykö sähkökäyttöinen kone tekemään samat työt kuin dieselversio. Lisäksi sähkökuormaajaa verrataan olemassa olevan kaluston päästöihin ja käyttäjäkokemuksiin.
Stora Enso on mukana EU:n ilmastoratkaisuja vauhdittavassa Ace-hankkeessa, jossa etsitään päästövähennyksiä muun muassa metsäteollisuuden kuljetusratkaisuilla. Sähköpyöräkuormaajan testaaminen on osa tätä kokonaisuutta.
Sähköiset raskaat koneet tekee tuloaan myös muualla. Esimerkiksi Pietarsaaressa Alholmens Kraftin voimalaitoksella on viime vuodesta lähtien ollut käytössä Liu Gong-merkkinen 22 tonnin sähköpyöräkuormaaja. Koneella on takana noin 2 000 työtuntia.
