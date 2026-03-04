Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Kolmelta suomalaiselta tilalta löytynyt sinikielitaudin vasta-aineita ‒ Eläinten rokotuskielto kumottiin
Tilaajalle
|
Öljyn ja kaasun hintanousu rauhoittui – viljapörssit laskussa
Näin metsäala porskuttaa vientitilastoissa – risteilyaluksetkin jäivät taakse
Sahateollisuuden viennin arvo kasvoi reippaasti vuodesta 2024.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Talous
4.3.2026
16:58
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
metsäteollisuus
vientitilastot
sahateollisuus
Suomen talous
puu ja paperiteollisuus
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Tilasiemen Oy
Pistolan tilalla luotetaan monella osa-alueella loistavaan Linneaan
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Nyt se tapahtui – myös ilveksen metsästys keskeytettiin Ruotsissa
Tilaajalle
2
Talous
|
Metsäteollisuus tarvitsee puuta, mutta myyjät panttaavat
Tilaajalle
3
Kalastus
|
Yle: Nahkiaisten luvattomasta pyynnistä sakot – kalasti 56 merralla ilman lupia
4
Metsänhoito
|
Metsurin yleisin työkalu on nykyään raivaussaha – Heikki Naukkarisen uran alussa aukot tehtiin moottorisahoilla miesvoimin
Tilaajalle
5
Metsänhoito
|
Routa on kymmeniä senttejä tavanomaista syvemmällä: luvassa paha kelirikko
Tilaajalle
6
Metsäteollisuus
|
Yle: Sahateollisuus varoittaa työpaikkakadosta – näin rajusti hakkuurajoitukset voisivat heikentää työllisyyttä
7
Metsänhoito
|
Kaatunut puu voi aiheuttaa yllättävän vaaratilanteen – Näin sahaat myrskypuut oikein
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om