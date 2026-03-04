Yle: Rantasalmelaiset nuoret ovat niitä harvoja, jotka oppivat riistan käsittelyä koulussa Rantasalmelaiset 7. luokkalaiset oppivat riistan käsittelyä koulun kotitaloustunnilla. Riistaa käsitellään kouluissa vähän.

Peuran paloittelu vaatii taitoa. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Rantasalmen riistanhoitoyhdistys on lahjoittanut paikallisen koulun kotitaloustunnin käyttöön peuran ruhon. Oppituntien aikana peura paloitellaan, osa siitä vakuumipakataan ja osa jauhetaan jauhelihaksi keittoon.

Kotitalousopettaja Ritva Leppänen kertoo Ylelle, että ketään ei pakoteta seuraamaan paloittelua. Suurelle osalle oppilaista lihan käsittely ei kuitenkaan tuota ongelmia.

Riistaa käsitellään kouluissa vähän, sillä riistan käyttö riippuu siitä, onko opettajalla omia kontakteja metsästäjiin.

Opetushallituksen opetusneuvos Marjaana Manninen sanoo, että riistan käsittely on hyödyllistä oppia. Hänen mukaansa se voi lisätä kunnioitusta ruokaa ja eläimiä kohtaan, ja tukea tällä tavoin eettistä pohdintaa. Manninen näkee riistan käytössä kotitalouden tunneilla myös muita pedagogisia hyötyjä. Alkukäsittely opettaa tarkkuutta, hygieniaa sekä metsästykseen liittyvää ruokakulttuuria.

Koska kouluissa ei taitoa juurikaan opeteta, se oppiiko nuori käsittelemään lihaa tai kalaa riippuu pitkälti siitä, pääseekö nuori seuraamaan lihan tai kalan käsittelyä muualla.

Riistakeskuksen vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan 40 prosenttia suomalaisista käyttäisi enemmän riistaa, jos sitä olisi enemmän tarjolla.

