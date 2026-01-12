Siirry pääsisältöön
Vanhan sellutehtaan likaisen perinnön siivoaminen kestää viisi vuotta – nollakuidun nosto Tampereella halutaan aloittaa ensi kesänä
Näsijärven pohjassa on noin 1,2 miljoonaa kuutiota hienojakoista selluteollisuuden jätettä. Siitä vajaa kolmannes on määrä nostaa pois.
Tilaajalle
Metsä
|
Metsäteollisuus
12.1.2026
07:00
Sami Suojanen
