Mäki-Hakola MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola on tyytyväinen, että Kankaan raportti tuo näkyviin myös hiilinielupolitiikan taloudelliset vaikutukset.

Puuaineksen valinnalla ja lannoittamisella voidaan vaikuttaa metsien kasvuun. Kuva: Timo Villanen

Metsä | Ympäristö Mia Jouslehto

Luonnonvarakeskuksen odotettu selvitys hiilinielulaskennasta valmistui tänään. Tutkimusprofessori Annika Kankaan vetämä analyysi totesi, että kasvihuonekaasuinventaarion hiilinielulaskennat ovat tällä hetkellä paras työkalu siihen, että ilmastotoimia voidaan kohdentaa oikein.

Raportin mukaan Suomen hiilinielujen laskentaa vaikeuttaa se, että maaperän prosesseista ei ole riittävää tietoa. Laskennan virheistä ei kuitenkaan ole kyse.

MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakolan mukaan on hyvä, että asia on nyt selvitetty ja myös taloudelliset vaikutukset on tuotu näkyviin.

”Selvitys nosti esille etenkin maaperän epävarmuudet. Näistä tarvitaan lisätietoa.”

Selvityksen noteeraus, että hakkuiden pienentäminen näyttää lisäävän metsien kasvua, kannattaa Mäki-Hakolan mukaan ymmärtää kokonaisuutena.

”Kun metsiä hakataan vähemmän, metsien kasvu kasvaa hetkellisesti, mikä nostaa kokonaiskasvua tilastoissa. Tämä ei kuitenkaan paranna puiden kasvukykyä. Jonkun ajan päästä metsien kasvu ja raaka-aineen saanti pienenee”, Mäki-Hakola toteaa.

Selvityksen ikävä yllätys oli MTK:n mukaan, että hakkuumahdollisuuksia ja tulevaisuuden hiilinieluja on yliarvioitu. Toisaalta Mäki-Hakolan mukaan selvitys ei huomioinut, että metsien kasvua ja talouden kestävyyttä voidaan vahvistaa aktiivisella metsänhoidolla, kuten lannoituksella, oikea‑aikaisilla harvennuksilla ja jalostetulla viljelymateriaalilla.

”Kääntäisin katseen näihin, on parempi panostaa kasvuun ja tulevaisuuden menestymiseen ja antaa tähän metsänomistajille hyviä työkaluja.”