Luonnonsuojeluliitto kanteli suurpetojen metsästyksestä EU-komissiolle Liiton mukaan nykyinen kiintiömetsästysmalli rikkoo EU:n luontodirektiiviä ja estää kansalaisten muutoksenhakuoikeuden, mikä on vastoin EU-oikeutta ja Århusin sopimusta.

EU:lta odotetaan kantaa suurpetojen kiintiömetsästykseen. Kuva: Petteri Kivimäki

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on tehnyt Euroopan komissiolle kaksi kantelua suurpetojen kiintiömetsästyksestä.

SLL arvioi, että kiintiömuotoinen metsästys ei ole karhun ja ilveksen kohdalla laillista, koska ne ovat tiukasti suojeltuja lajeja ja jokainen tappolupa on perusteltava ja lupiin on voitava hakea muutosta.

SLL perustelee karhua ja ilvestä koskevaa kantelua sillä, että kiintiömuotoisesta metsästyksestä ei voi valittaa tuomioistuimeen. Tämä on ristiriidassa Århusin sopimuksen kanssa, johon sekä Suomi että EU ovat sitoutuneet sopimukseen.

“Oikeuden päätökset ovat osoittaneet vuosi toisensa jälkeen sen, etteivät yleisluontoiset perustelut, kuten metsästyskulttuurin ylläpito, kelpaa. On erittäin huolestuttavaa, ettei lupien lainmukaisuutta voi nyt enää tarkistaa tuomioistuimessa”, sanoo toiminnanjohtaja Tapani Veistola tiedotteessa.

Suden kiintiömetsästyksestä SLL valitti siksi, että vaikka suden suojelutasoa kevennettiin, ei luontodirektiivin mukaan silti saa vaarantaa. Eliölajin suojelun taso on suotuisa silloin, kun laji kykenee säilymään elinkelpoisena osana elinympäristöään. SLL:n mukaan susi on erittäin uhanalainen ja sen kanta on Suomessa jakautunut maantieteellisesti kahteen osaan, mikä uhkaa sen perinnöllistä monimuotoisuutta.

Vaara- ja vahinkoperusteisia poikkeuslupien ja kiintiömetsästyksen aikana poistettujen susien yhteismäärä on SLL:n mukaan liian suuri.

“On suuri riski, että näin suuri verotus vaarantaa susikannan säilymisen”, Veistola sanoo.

Komissiolta odotetaan parhaillaan vastausta myös kuuden suomalaismepin tekemään kirjalliseen kysymykseen, jossa kysytään EU:n kantaa samoja asioita eli Suomen metsästyslain yhteensopivuutta EU:n oikeusturvavaatimusten ja luontodirektiivin kanssa.