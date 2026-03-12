Lukijalta: Keskusta on itse lyönyt maanomistajien edut laimin Keskusta on ollut niin kauan ja niin monessa hallituksessa, että halutessaan se olisi voinut puolustaa maanomistajan etua jo yleisen oikeudenmukaisuudenkin perusteella, kirjoittaa Matti Hirvonen.

Sähkölinjan aukko metsässä. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Tervo

Mielipide | Maanomistus Lukijalta Matti Hirvonen

Keskustan kansanedustajat Petri Honkonen ja Vesa Kallio kirjoittivat Fingridin suunnittelemista siirtolinjoista ja huolesta, että Suomesta on sähkön osalta tulossa siirtomaa (MT 2.3.).

Maanomistajien keskuudessa huoli on aina todellinen, kun uusia linjoja suunnitellaan ja rakennetaan. Maanriistopolitiikkaa on harjoitettu siitä lähtien, kun linjoja alettiin rakentaa satakunta vuotta sitten. Lobbauksen ansiosta pakkolunastukset ovat olleet politiikkojen siunaamia, tosin sitä voitiin perustella yhteiskunnallisella ja yhteisellä edulla niin kauan, kuin valtio omisti siirtolinjat.

Maanomistajat petettiin myymällä poliitikkojen siunauksella siirtolinjat kasvottomalle ulkomaiselle pörssiyhtiölle. Mahtavista myyntivoitosta ei maksettu maanomistajille aiempien vääryyksien hyvitykseksi mitään, vaan Fortum osti Saksasta hiilivoimaloita ja Venäjältä mitä vain mikä sattui liittymään sähkön tuotantoon. Seuraukset tiedetään, vastuuhenkilöitä ei.

Honkosen ja Kallion huoli on aiheellinen, vaikka viime vuosina maanomistajien asemaa on hiukan parannettukin.

Keskusta on ollut niin kauan ja niin monessa hallituksessa, että halutessaan se olisi voinut puolustaa maanomistajan etua jo yleisen oikeudenmukaisuudenkin perusteella.

Mauri Pekkarinen (kesk.) toimi tuulivoimabuumin kätilönä siunatessaan muhkeat tukiaiset tuulivoiman rakentamiseen ja unohtaessaan varteenotettavan vaihtoehdon maatilojen läheisyyteen rakennettavista biokaasulaitoksista. Niissä olisi ollut monia etuja paikallisuuden lisäksi.

On perusteltua kysyä Honkoselta ja Kalliolta, miksi ette toimineet hallituksessa ollessanne. Kysehän ei ole ainoastaan tämän hallituskauden aikaisesta maanomistajien kokemasta vääryydestä.

Matti Hirvonen

metsänomistaja

Juuka/Tuusula