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Moottorisahan omatoiminen viritys voi lisätä tehoja, aiheuttaa kuulovaurion tai pilata koko sahan
Virittäjän vippaskonstit voiva aiheuttaa yllättäviä vaaroja sahalle, käyttäjälle ja ympäristölle.
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Metsä
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Metsätyövälineet
13.9.2026
07:00
Kommentti
Risto Jussila
Artikkelin aiheet
moottorisaha
viritys
kuulovaurio
metsäpaloriski
takuu
Aarre
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