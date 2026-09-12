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Vanha sahamerkki Solo on nyt nimeltään Solo by AL-KO. Kokeilussamme oli merkin hintapommi 6240.

Vanha saksalainen moottorisahamerkki palasi markkinoille – valmistetaan nyt Kiinassa

Vanha sahamerkki Solo on nyt nimeltään Solo by AL-KO.
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Metsä|Metsätyövälineet
12.9.202612:00
Risto Jussila
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