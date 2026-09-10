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Kaakkois-Suomen metsästyskoirat eivät pääse ASF-pannasta ehkä koko syksynä
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Kaakkois-Suomen metsästyskoirat eivät pääse ASF-pannasta ehkä koko syksynä
ASF-rajoituksia tartuntavyöhykkeellä on höllennetty vähitellen. Metsästyskoiria höllentämiset eivät kuitenkaan koske.
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Metsä
|
Erä
10.9.2026
21:30
Kommentti
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
ASF
metsästyskoira
villisika
metsästys
Kaakkois-Suomi
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