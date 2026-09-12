MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puun hintojen muutokset maltillisia, metsätuet loppuivat jälleen kesken, pylväspuille on nyt kysyntää

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puun hinta viikolla 36: Puolen miljoonan kuution haamuraja rikki!

Puukaupan volyymi on kasvanut tasaisesti heinä–elokuun vaihteesta lähtien. Viime viikolla ylittyi puolen miljoonan kuutiometrin haamuraja. Hintojen muutokset olivat maltillisia.

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2. Googlen investoinnit Pohjois-Suomessa toivat ison urakan metsäkoneille

Google kertoi keskiviikkona suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien kahden vuoden aikana. Yhtiön aiemmat datakeskushankkeet ovat jo poikineet isot urakat paikallisille metsänhoitoyhdistyksille Pohjois-Suomessa.

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3. Metsänhoidon tukirahat loppuivat jälleen kesken

Muun muassa taimikon ja nuoren metsän hoidon määrärahat on käytännössä käytetty loppuun.Tukimaksatuksia siirtyy ensi vuoteen miljoonien edestä.

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4. Pylväspuille on nyt kysyntää – näistä metsistä niitä löytyy

Euroopan sähköistyminen kasvattaa kysyntää yllättävän perinteiselle metsäteollisuuden tuotteelle, puupylväille.

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5. Metsätöiden kuukauden stoppi ASF-vyöhykkeellä kävi kalliiksi

Kuukausi on pitkä aika odottaa, kun puunkorjuu ja maanmuokkaus ASF-tartuntavyöhykkellä seisoivat elokuun ajan.

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