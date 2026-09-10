Susien laittomasta metsästyksestä jaettiin vankeustuomioita NorjassaTuomion sai kaikkiaan kymmenen miestä, jotka olivat osallisina laittomassa jahdissa.
Kahdeksan viikon ajan Romeriken ja Glåmdalin käräjäoikeudessa Kongsvingerissä Norjassa on käsitelty susien laittomaan metsästykseen liittyvää tapausta.
Oikeudessa käsiteltiin laitonta metsästystä, joka päättyi kahden suden – naaraan ja uroksen – ampumiseen 31. joulukuuta 2024 ja 7. tammikuuta 2025 välisenä aikana.
Tuomio tapauksesta annettiin torstaina. Kaikki kymmenen miestä saivat vankeusrangaistuksen. Tuomiot vaihtelivat 90 päivästä puoleentoista vuoteen.Tuomioon sisältyi myös elinikäinen metsästyskielto joillekin tuomituille.
Kaikkia syytettiin uhanalaisen lajin kannan vähentämisestä tai osallisuudesta siihen tai sen yritykseen.
Oikeus kuvaili tapausta vakavimmaksi villieläimiä koskevaksi rikostapaukseksi Norjassa. Oikeus viittasi ratkaisussaan muun muassa maan korkeimpaan oikeuteen, joka on päättänyt, että ympäristörikosasioissa on toimittava tiukasti.
Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä YLE.
Asiasta kertovat Norjan yleisradio NRK ja sanomalehti VG.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat