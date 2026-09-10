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Juuri nyt | Keskusta vaatii 150 miljoonaa euroa maataloudelle – jättää hallitukselle välikysymyksen
Tilaajalle | Näistä syistä jätettä kannattaa rahdata Suomeen poltettavaksi – vaarallisten jätteiden osoite on Riihimäki