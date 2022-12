Tiedetäänkö tarpeeksi? Lähes kaikki tahtovat enemmän tietoa ennallistamisesta

Euroopan komission ehdotus ennallistamisasetukseksi on saanut paljon sekä kritiikkiä että kiitosta. Keskeisin ongelma on, että ehdotuksen perusta on jäänyt kaikille epäselväksi.