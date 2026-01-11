Metsäalan huippuasiantuntija kävi kuoleman porteilla ja kiittelee nyt Kanadaa: ”Tämän takia emme halua olla yhdysvaltalaisia” Vakaviksi osoittautuneiden vammojen hoito tuli todella kalliiksi.

Terveydenhoitomme on kullanarvoinen asia, kirjoittaa Russ Taylor rankkojen kokemustensa jälkeen.

Hanna Lensu

Pohjois-Amerikan sahatavaramarkkinoihin erikoistunut analyytikko ja konsultti Russ Taylor kirjoittaa blogissaan pysäyttävistä tapahtumista viime vuoden lopussa. Kanadalainen Taylor on kysytty puhuja puutavara-alan tilaisuuksissa, ja hänet oli pyydetty esiintyjäksi myös Ruotsissa Karlstadissa pidettyyn konfrenssiin marraskuun puolivälissä.

Vain viisi päivää ennen tapahtumaa hän joutui pyöräillessään onnettomuuteen. Koska erityisiä oireita ei kuitenkaan ollut, hän päätti matkustaa Ruotsiin. Siellä hänelle tuli hengitysvaikeuksia. Takaisin Kanadaan päästyään hän kirjautui välittömästi Vancouveriin sairaalaan.

Tutkimuksissa ilmeni, että Taylorilla oli ollut jo kymmenen päivän ajan vakavia hoitamattomia vammoja; muun muassa viisi murtunutta kylkiluuta, viilto pernassa ja sisäisiä verenvuotoja rintaontelossa. Hän joutui useisiin leikkauksiin, teho-osastolle ja lopulta selviytyminen oli komplikaatioiden vuoksi täpärällä.

Sittemmin mies on päässyt kotiin sairaalasta. Hän arvioi, että 39 päivän hoito tuli maksamaan 500 000–1000 000 Kanadan dollaria (noin 300 000–600 000 euroa). Kanadassa on kuitenkin korkealaatuinen julkinen terveydenhoito, joten hän ei joutunut maksamaan kalliita hoitoja itse.

”Tunnen myötätuntoa miljoonia amerikkalaisia kohtaan, joilla ei ole sairausvakuutusta ja joiden pitäisi selvitä tällaisista hoitokustannuksista”, Taylor kirjoittaa.

Taylor ottaa kantaa Yhdysvaltojen laajentumishaluihin, joita presidentti Donald Trump on tuonut esille Kanadaa ja myös Grönlantia koskien. Taylorin mielestä kanadalaiset eivät koskaan hyväksyisi tai haluaisi liitosta Yhdysvaltoihin.

”Kattava terveydenhoitomme on kullanarvoinen kaikille kanadalaisille”, hän kirjoittaa.