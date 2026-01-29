Harvennushakkuu tehdään usein suosituksia rajummin – ”leveitä ajouria ja puustovaurioita” Metsänhoidon suositusten mukaisesti harvennushakkuut oli tehty vain 18 prosentilla tarkastetuista kohteista.

Harvennushakkuu käynnissä. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Wiehn

Metsä | Metsänhoito Jukka Hämäläinen

Moni harvennushakkuu tehdään liian voimakkaasti suosituksiin nähden, Metsäkeskus kertoo. Metsäkeskus tarkastaa harvennushakkuiden puunkorjuujälkeä vuosittain eri puolilla Suomea.

”Tarkastuksissa havaittiin myös liian leveitä ajouria sekä puusto- ja maastovaurioita”, kertoo Metsäkeskuksen valvonta- ja tarkastuspäällikkö Harri Hytönen tiedotteessa.

Viime vuonna tarkastetuista kohteista 94 prosenttia täytti lain vaatimukset. Erityisen hyvää ja metsänhoitosuositusten mukaista korjuujälki oli viidesosalla tarkastetuista kohteista.

Tarkastukset tehtiin vain sellaisiin kohteisiin, joissa epäiltiin liian voimakasta harvennusta tai runsaita maasto- tai puustovaurioita. Metsäkeskus tarkasti vuonna 2025 harvennushakkuiden korjuujälkeä 1 427 hehtaarilla ja 359 metsäkuviolla.

Liian voimakkaat harvennushakkuut pienentävät metsän kasvua ja metsänomistajien saamia puunmyyntituloja sekä vähentävät myös hiilensidontaa pitkällä aikavälillä.

Jatkossa tarkastusmenetelmää kehitetään mahdollisimman paljon kaukokartoitukseen perustuvaksi. Uusi menetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2027.