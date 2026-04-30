Metsäliiton osuuksille maksettavat korot laskivatOsuuskorot ja ylijäämänpalautukset maksetaan 11. toukokuuta. Hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Uusitalo.
Metsäliitto Osuuskunta leikkaa omistajajäsenille maksettavia osuuskorkoja.
Osuuskunnan edustajiston päätöksen mukaan Metsäliitto maksaa jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille viime vuoden tuloksen perusteella korkoa korkoa 5,0 prosenttia. Se on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna.
Metsä1-lisäosuuksille korkoa maksetaan 4,5 prosenttia. Myös se on 0,5 prosenttiyksikön verran edellisvuotta pienempi.
A-lisäosuuksien korkoa leikattiin prosenttiyksiköllä 1,0 prosenttiin ja B-lisäosuuksien korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä 0,75 prosenttiin.
Lisäksi Metsäliitto jakaa ylijäämänpalautuksena 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Palautus maksetaan pääosin Metsä1-lisäosuuksina.
Osuuskorot ja ylijäämänpalautukset maksetaan 11. toukokuuta.
Metsäliiton voitonjako on kaikkiaan noin 88 miljoonaa euroa, mikä on viisi miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.
Metsäliiton hallintoneuvosto valitsi keskiviikon järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen maa- ja metsätalousyrittäjä Ilkka Uusitalon.
Uusitalo seuraa tehtävässään vuodesta 2017 puheenjohtajana toiminutta Juha Paajasta. Paajasen tilalle uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valittiin Kimmo Tiilikainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Jari Laineenoja.
Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyhtiö, johon kuuluu noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.
Osuuskunnan hallituksen tehtävänä on huolehtia sekä osuuskunnan että Metsä Groupin toiminnasta ja hallinnosta. Hallintoneuvoston tehtävänä on puolestaan valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
