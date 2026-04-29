Tällaista on metsänhoito Floridassa – metsäinen Savotta-sarja jatkuu uusin jaksoin Sarjan toisella kaudella on mukana myös lumilautailun maailmanmestari Roope Tonteri.

Savotan uudella kaudella nähdään niin vanhoja kuin uusia kasvoja. Kuva: Nelonen

Mikä vetää entisiä kilpaurheilijoita metsään?

Jotain erityistä taikaa metsätöissä on oltava, sillä metsäalan arjesta kertovan Savotta-sarjan toisella kaudella nähdään uutena kasvona lumilautailun maailmanmestari Roope Tonteri.

Hiljattain metsäpalveluyrittäjäksi ryhtynyt Tonteri kertoo, miltä työpäivä keskellä metsän rauhaa tuntuu ammattiurheilun ympärillä pyörineiden vuosien jälkeen.

”Tulikohan meillä ollenkaan villasukkia mukaan, se on katastrofi jos ei tullut”, Tonteri päivittelee raivuutyömaalle saavuttuaan.

Mieluisimpia kohteita ovat sekapuustoiset taimikot.

”Pikkusen saa ehkä käyttää freestylea. Semmoiset kohteet, missä poistetaan kaikki muu puusto paitsi mänty tai kuusi, niin se on jotenkin vähän tylsää.”

Sarjassa ovat mukana myös ensimmäiseltä kaudelta tutut keihäänheittäjät Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen. Miesten yhteinen yritys tarjoaa metsäkoneurakointia ja lentolannoituspalveluita.

Seurantarealityksi määritelty sarja on tehty yhteistyössä metsäyhtiö UPM:n kanssa, ja sen tuottaa Filmbutik oy.

Julkisuudesta tuttujen urheilijoiden lisäksi kuusiosaisessa sarjassa seurataan monipuolisesti metsäalan yrittäjien, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden arkea – tällä kertaa aina rapakon toisella puolen Yhdysvalloissa saakka.

Finnharvestin Eino Piironen ja hänen poikansa Jimmy ovat laajentaneet perheyrityksensä toimintaa hieman erilaisiin maisemiin Floridaan. Noin vuoden ajan Yhdysvalloissa toiminut yritys on tehnyt aiemmin puunkorjuuta myös Saksassa ja Ruotsissa.

Sarjassa selviää, miten amerikkalainen metsänhoito eroaa suomalaisesta ja millaisia haasteita uusi ympäristö tuo tullessaan.

Ensimmäisessä jaksossa suomalainen metsäkone pääsee tositoimiin yli 100 hehtaarin mäntyplantaasin päätehakkuulla. Kohtuullisen järeältä näyttävällä puustolla on ikää vasta 20 vuotta.

”Suomeen verraten minäkin olisin kerennyt jo oman elämäni aikani tehdä uudistushakkuun kaksi kertaa”, Eino Piironen pohtii.

Floridassa ympäröivä luonto on hyvin erilaista, paikoin jopa vaarallista. Mäntyjen seasta pilkistelee paikka paikoin liaaneja ja vain 100 metrin päässä työmaalta sijaitsee alligaattoreiden valtaama paikka.

Samaan aikaan toisella puolella maapalloa Juho Kangas käynnistelee työpäiväänsä aamuhämärässä Kittilässä. Ennen aamuvuoroa tärkeintä on uni ja hyvä aamupala, metsäkoneenkuljettajan opintojaan viimeistelevä Kangas tietää.

”Kyllähän tämä mettäala vieläkin tuntuu oikealta alalta”, hän tuumii valmistumisensa kynnyksellä.

UPM:n metsäasiakasvastaava Anna-Mari Syrjäläinen näyttää puolestaan, mitä kaikkea leimikon maastokäynnillä arvioidaan.

”Kyllä mie tähän kovan tarjouksen teen. Ei näin laadukkaita harvennusmänniköitä ihan joka päivä tuu vastaan. Oikein namukohde”, Syrjäläinen toteaa.

Sarjassa päästään tutustumaan myös muun muassa maisemointihakkuisiin, konkelon purkamiseen ja myrskytuhojen korjuuseen.

Uusin jakso Ruudussa keskiviikkoisin heti aamulla ja Nelosella klo 19.