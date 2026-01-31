Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Sata metriä leveä sähkölinja huolettaa paikallisia, hakkuumäärä romahti viime vuonna Maaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Laukaan sivukylillä ollaan huolissaan tulevan voimalinjan vaikutuksista maisemaan ja metsään. Kuva: Petteri Kivimäki

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Vihreä siirtymä vaatii sata metriä leveän sähkölinjan

”Etelän konesaleille tuulisähköä siirtävä linja ryöstää meidän pankin eli metsän”, kuvailee yksi sadoista uuden Harjulinjan alle maataan menettävä. Juttu on tilaajille.

2. Kanadan sahat kriisissä

Mittayksikön vaihtaminen voi vielä onnistua, mutta korjuumenetelmän vaihtaminen metsässä on järisyttävä muutos. Juttu on tilaajille.

3. Teollisuuspuun hakkuut 60 miljoonaa kuutiota vuonna 2025

Teollisuuspuun hakkuut putosivat viime vuonna 60,1 miljoonaan kuutiometriin. Sen lisäksi metsistä korjattiin 6,8 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta. Juttu on tilaajille.

4. Nyt selvisi, mistä erot Suomen ja Ruotsin hiilinieluissa johtuvat

Suomen hiilinielujen vähäisyys johtuu ojitetuista soista, mutta myös puuston kasvu on yliarvioitu. Juttu on tilaajille.

5. Näin paljon suurpedot syövät hirvieläimiä vuodessa

Suomen riistakeskus on tehnyt laskennallisen esimerkin siitä, miten paljon esimerkiksi susi ja ilves syövät yhteensä peuroja tiheän peurakannan alueella. Juttu on tilaajille.

