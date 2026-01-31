Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Sata metriä leveä sähkölinja huolettaa paikallisia, hakkuumäärä romahti viime vuonnaMaaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Vihreä siirtymä vaatii sata metriä leveän sähkölinjan
”Etelän konesaleille tuulisähköä siirtävä linja ryöstää meidän pankin eli metsän”, kuvailee yksi sadoista uuden Harjulinjan alle maataan menettävä. Juttu on tilaajille.
2. Kanadan sahat kriisissä
Mittayksikön vaihtaminen voi vielä onnistua, mutta korjuumenetelmän vaihtaminen metsässä on järisyttävä muutos. Juttu on tilaajille.
3. Teollisuuspuun hakkuut 60 miljoonaa kuutiota vuonna 2025
Teollisuuspuun hakkuut putosivat viime vuonna 60,1 miljoonaan kuutiometriin. Sen lisäksi metsistä korjattiin 6,8 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta. Juttu on tilaajille.
4. Nyt selvisi, mistä erot Suomen ja Ruotsin hiilinieluissa johtuvat
Suomen hiilinielujen vähäisyys johtuu ojitetuista soista, mutta myös puuston kasvu on yliarvioitu. Juttu on tilaajille.
5. Näin paljon suurpedot syövät hirvieläimiä vuodessa
Suomen riistakeskus on tehnyt laskennallisen esimerkin siitä, miten paljon esimerkiksi susi ja ilves syövät yhteensä peuroja tiheän peurakannan alueella. Juttu on tilaajille.
