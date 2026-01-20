Hannes-myrskyn kaatamien puiden korjuun saa aloittaa heti, ilman poikkeuslupaa Myrskytuhohakkuista on tehty metsänkäyttöilmoituksia yli 10 000 hehtaarin alalta. Metsäkeskus odottaa määrän kasvavat tulevina viikkoina.

Hannes-myrsky kaatoi puita erityisesti Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkoseudulla sekä Etelä-Pohjanmaalla. Kuva: Juha Sinisalo

Metsä | Metsänhoito Aura Pilkama

Myrskyn kaatamien puiden korjuusta pitää tehdä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen, ja se pitää tavallisesti tehdä kymmenen päivää ennen puunkorjuun aloittamista.

Nyt pahimmilla Hannes-myrskyn tuhoalueilla vahingoittuneiden puiden korjuun voi aloittaa heti metsänkäyttöilmoituksen tekemisen jälkeen, kertoo Metsäkeskus. Korjuuseen ei tarvitse hakea Metsäkeskuksesta poikkeuslupaa kymmenen päivän määräajasta poikkeamiseen.

Poikkeusmenettely on voimassa 19.1.–31.3.2026, ja se koskee vain 27.–28.12.2025 Hannes-myrskyssä kaatuneiden, vaurioituneiden tai kuolleiden puiden korjuuta myrskytuhoalueilla Kokkolassa, Kaustisilla, Kruunupyyssä, Pedersöressä, Uudessakaarlepyyssä, Kristiinankaupungissa, Seinäjoella, Isossakyrössä ja Lapualla.

Hannes-myrsky aiheutti joulukuun lopulla laajoja metsätuhoja Länsi-Suomen alueella. Metsäkeskus kertoo, että metsänkäyttöilmoituksia myrskytuhohakkuista on saapunut tällä hetkellä 10 000 hehtaarin alalta. Määrän odotetaan kasvavan nopeasti tulevina viikkoina.

Metsäkeskus muistuttaa, että nyt ilmoitettu poikkeus ilmoituskäytäntöön koskee ainoastaan metsänkäyttöilmoituksen määräaikaa, eikä se vapauta metsälain muista velvoitteista. Menettely ei myöskään vapauta velvoitteista, jotka koskevat esimerkiksi luonnonsuojelualueita, uhanalaisia lajeja, Natura-alueita, kaavoitusmääräyksiä, muinaisjäännöksiä tai muiden viranomaisten päätösten ja suositusten huomioon ottamista.