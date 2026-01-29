Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Katso, oletko sinä oikeutettu ilmaiseen rokotukseen puutiaisaivokuumetta vastaan
Tilaajalle
|
Saukot turmelleet jo 25 uutta autoa satama-alueella Hangossa – häiriköiden pyyntiin myönnettiin toista kertaa poikkeuslupa
ATL: Hakkuumäärät kasvaneet vuosi vuodelta Norjassa – ennätys paukkui taas viime vuonna
Puun hinta on laskenut Norjassa viime vuoden jälkipuoliskolla.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Puukauppa
29.1.2026
13:00
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
metsätalous
puun hinta
hakkuumäärät
Norja
puukauppa
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Tiesitkö, ettei täytettyä metsoa tai karhuntaljaa saa vapaasti myydä?
Tilaajalle
2
Erä
|
Näin paljon suurpedot syövät hirvieläimiä vuodessa
Tilaajalle
3
Erä
|
Saukot turmelleet jo 25 uutta autoa satama-alueella Hangossa – häiriköiden pyyntiin myönnettiin toista kertaa poikkeuslupa
Tilaajalle
4
Metsänhoito
|
Harvennushakkuu tehdään usein suosituksia rajummin – ”leveitä ajouria ja puustovaurioita”
5
Ulkomaat
|
Kanadalainen sahakonserni pysäyttää tuotantolaitoksen koko vuodeksi
6
Rakentaminen
|
600 neliön halli valmistui tilan omasta puusta ikivanhalla tekniikalla – vastaavia tehdään Suomessa enää harvoin
Tilaajalle
7
Metsäteollisuus
|
Kanadan sahat ovat kriisissä – nyt ne hakevat apua tuumien vaihtamisesta milleihin
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Vuonna 2024 metsien markkinahakkuut jatkoivat tämän vuosikymmenen trendiä pienin alueellisin vaihteluin
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om