Keskipohjanmaa: Ahman epäillään joutuneen laittomasti tapetuksi Perhossa Metsähallituksen erävalvonnan mukaan muita vakavia rikosepäilyjä ei viime vuonna ilmennyt.

Epäilty rikos on tapahtunut Perhossa viime vuoden loppupuolella. Kuva: Jouni Turunen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Metsähallitus on julkaissut viime vuoden erävalvontaraportin. Erävalvonnasta siirtyi poliisin esitutkintaan yhteensä 54 epäiltyä rikosta eri puolilta maata.

Perhossa epäillään ahman joutuneen laittomasti tapetuksi. Ahma on lailla suojeltu eläin ja sen metsästäminen on kielletty. Epäilty kaato on tapahtunut Perhossa viime vuoden loppupuolella. Tekijää tai tekijöitä ei ole tavoitettu ja Pohjanmaan poliisilaitos tutkii tapausta.

Erätarkastaja Markus Ahon mukaan valvonnassa ei ilmennyt viime vuonna muita vakavia rikosepäilyjä ahman salakaadon lisäksi.

Valtakunnallisesti suurpetovalvonta tuotti viisi rikosilmoitusta. Erävalvonnan tietoon tuli petojen ajattamista kelkoilla, luvattomia pyydyksiä, ravintohoukuttimien käyttöä ja vahinkoperusteisten poikkeuslupien epäselvyyksiä.

