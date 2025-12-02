Joutsenon sellutehdas käynnistyy, mutta Rauman tehdas hiljenee jouluksiSeisokeilla Metsä Fibre sopeuttaa tuotantoaan vastaamaan pitkäkuituisen havusellun kysyntää.
Metsä Group aloittaa Joutsenon sellutehtaan tuotannon ylösajon maanantaina 8. joulukuuta. Tehdas on seisonut kesäkuussa alkaneesta tuotantoseisokista lähtien.
Yhtiön Rauman sellutehtaalla puolestaan alkaa noin kuukauden kestävä tuotannonrajoitusseisokki. Tehtaan koneet hiljenevät maanantaina 15. joulukuuta ja käynnistyvät osastoittain keskiviikkona 7. tammikuuta ensi vuonna.
”Tuotantoseisokkien avulla sopeutamme tuotantoamme vastaamaan pitkäkuituisen havusellun markkinakysyntää. Koska havusellun markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana ensi vuoden alkupuolella, varaudumme merkittäviin tuotannonrajoituksiin Joutsenon tehtaalla myös vuoden 2026 aikana”, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen yhtiön tiedotteessa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat