Maanomistajien arviointikeskukselle uusi toimitusjohtaja

Maanomistajien Arviointikeskus on lakipalveluihin ja kiinteistöarviointiin erikoistunut lakitoimisto. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Hannila

MT Metsä | Maanomistus 18:18 Tuulikki Viilo

Maanomistajien Arviointikeskus Oy:lle valittu uusi toimitusjohtaja

Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n hallitus on nimittänyt uuden toimitusjohtajan. Tehtävään siirtyy Elina Lindvall.

Lindvallin valteiksi tiedotteessa listattana yli 18 vuoden asianajajauran lisäksi kiinteistönvälittäjän työssä saatu kokemus sekä työkokemus esihenkilönä.

”Johtaminen, organisointi ja ratkaisukeskeisyys on hänelle luontaista. Elinalla on paljon ideoita Arviointikeskuksen toiminnan kehittämisestä. Hänellä on kokemusta markkinoinnista sekä kiinnostusta sen roolin vahvistamisesta”, sanoo tiedotteessa Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Halkilahti.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Helena Ålgars jää eläkkeelle.

”Muutaman kuukauden Arviointikeskuksen päälakimiehenä toimittuani minulla on jo perustiedot yhtiöstä ja olen kotiutunut työyhteisöön oikein hyvin. Arviointikeskuksella on paljon osaamista ja tulevaisuudessa onkin tarkoitus saada se yhä useamman tietoon ja käyttöön”, toteaa Lindvall tiedotteessa.