Lukijalta: PEFC ei ole uskottava merkki ympäristövastuullisesta metsänhoidostaKumpikaan sertifkaateista ei yksin riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, kirjoittavat Hanna Halmeenpää, Tuuli Hakulinen ja Joni-Matti Kusmin Suomen luonnonsuojeluliitosta.
Metsähallituksen Metsätalous Oy:n toimitusjohtajana vuonna 2026 aloittava Karoliina Niemi kirjoitti metsäsertifikaateista (MT 1.12.). Niistä FSC ja PEFC eroavat toisistaan merkittävästi.
FSC soveltuu kaikkiin metsätyyppeihin maailmanlaajuisesti, myös pohjoisiin havumetsiin. PEFC puolestaan sai alkunsa etunenässä Suomen ja muiden suurten eurooppalaisten metsätalousmaiden toimijoiden vastavetona FSC:n korkeammalle ekologiselle vaatimustasolle, jonka pelättiin pienentävän metsänomistajien voittoja. PEFC:n kansainvälinen vertailtavuus on heikkoa.
Tutkimusten mukaan FSC on kuluttajien keskuudessa maailman luotetuin metsätuotteiden vastuullisuussertifikaatti.
FSC-sertifioitu metsäala kasvaa koko ajan. Kaikki Suomen suurimmat sahat ja metsäyhtiöt, lukuun ottamatta Metsähallituksen Metsätalous Oy:tä, ja monet yksityiset metsänomistajat ovat jo liittyneet FSC-sertifikaattiin. Syynä lienee kuluttajien ja metsänomistajien arvojen kehitys. PEFC ei ole uskottava merkki ympäristövastuullisesta metsänhoidosta.
Myös FSC-sertifikaatissa on puutteita. Suomen kansallisten standardien keskinäisessä vertailussa käy kuitenkin selväksi, että FSC:n ekologinen vaatimustaso on huomattavan korkea verrattuna PEFC:n kriteeristöön, joka ei tuo juuri mitään lisävaatimuksia lainsäädäntöön ja hyvän metsänhoidon suosituksiin nähden. PEFC:n kriteerejä on myös toistuvasti heikennetty sertifikaatin päivitystyön yhteydessä. Suunnan pitäisi luontokadon kiihtyessä olla päinvastainen.
Merkitystä on myös sillä, noudatetaanko sertifikaatteja vai onko niihin sitouduttu vain teoriassa. Tänä vuonna Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt 25 valitusta metsäyhtiöiden FSC-sertifikaatin rikkeistä ja useille yhtiöille on tullut siitä myös seuraamuksia. Luonnonsuojeluliitto aikoo jatkaa tätä työtä, jotta yhtiöt parantaisivat toimintaansa. Myös PEFC:n noudattamisen rikkeistä on valitettu.
Tänä syksynä julkistetun uuden Ever Cover -sertifikaatin vastuullisuuskriteerit ovat luonnon kannalta parhaat, FSC:täkin korkeatasoisemmat. Siinä ei esimerkiksi hyväksytä avohakkuita kuin poikkeustapauksissa. Sekä PEFC että FSC sallivat avohakkuut ilman pinta-alarajoituksia.
Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus on toistaiseksi sitoutunut vain pienmetsänomistajille räätälöityyn, luonnon monimuotoisuuden kannalta heikkoon PEFC-sertifikaattiin. Toivomme Metsähallituksen siirtyvän uuden toimitusjohtajansa johdolla vähintään vastuullisempaan ja kuluttajien luottamaan FSC-sertifikaattiin ja kehittävän toimintaansa luonnon monimuotoisuutta vaalien.
Hanna Halmeenpää
hallituksen puheenjohtaja
Tuuli Hakulinen
hankepäällikkö
Joni-Matti Kusmin
metsäasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliittoArtikkelin aiheet
