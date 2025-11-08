Nallet valvovat läpi talven Suomea etelämpänä Karhun talviuni ei ole itsestäänselvyys.

Aina karhu ei tee talvipesää. Se saattaa vain mätkähtää makuulle tiheän kuusen alle. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Luonto Hanna Lensu

Karhut vetäytyvät talviunille tavanomaisesti lokakuussa ja heräilevät huhtikuulla. Lämmin syyssää voi kuitenkin viivästyttää talvipesään vetäytymistä, sillä pimeyden ohella lämpötila ohjaa karhun toimintaa. Suomea etelämpänä karhut voivat olla aktiivisia koko talven, kertoo suurpedot.fi-sivusto.

Karhun talvipesän paikka voi olla muurahaispesän kyljessä, kuusen tyvellä, kallionkolossa tai ison kiven alla. Aina karhu ei tee talvipesää. Se saattaa vain mätkähtää makuulle tiheän kuusen alle.

Talviuni on karhulle säästöliekillä elämisen aikaa, mutta naaraat myös synnyttävät ja imettävät pentujaan talven aikana.