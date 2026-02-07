Huomattava ero: Näin Suomen ja Ruotsin metsäkonemarkkinat poikkeavat toisistaanViralliset rekisteröintitilastot kertovat, että Suomen ja Ruotsin metsäkonemarkkinoilla on merkittäviä eroja – Ruotsissa käytetään monipuolisemmin eri kokoluokan koneita.
Yhteistä Suomen ja Ruotsin metsäkonemarkkinoilla on se, että kuormatraktoreita ja harvestereita arvioidaan toimitettavan 1:1-suhteessa molemmille markkinoille.
Suomen vuoden 2025 Traficomin rekisteröinnit ja SkogsForum.se-sivuston koostama raportti Ruotsin Transportstyrelsenin rekisteröinneistä (1–9/2025.2025) kuitenkin kertovat, että kuormatraktoreiden kokoluokissa maiden välillä on merkittäviä eroavaisuuksia – vertailu on mahdollista vain kuormatraktoreiden kohdalla, sillä Ruotsissa vain ne rekisteröidään.
Merkittävä ero on myös merkkikirjossa. Suomessa rekisteröitiin viiden eri merkin kuormatraktoreita, Ruotsissa edustettuna oli peräti 12 eri merkkiä!
Ruotsissa alle 11 tonnin kantavuuden kuormatraktoreiden osuus on 23 prosenttia, kun taas Suomessa niiden osuus on 10 prosenttia. Ruotsissa pienten metsäkoneiden (kantavuus alle 8 tonnia) osuus kyseisestä kokoluokasta on peräti 30 prosenttia, kun Suomessa vastaavan kokoisten koneiden osuus rekisteröinneistä on vain seitsemän prosenttia.
Rekisteritilastoista ilmenee hyvin selvästi, että Suomi on yhä edelleen yleiskoneiden maa. Kevyemmän keskikokoluokan koneiden osuus Suomessa on 36 prosenttia ja raskaamman keskikokoluokan osuus 51 prosenttia (suosituin malli Ponsse Buffalo). Verrattuna vuoteen 2022, siirtymää on entistä suurempiin malleihin. Erittäin järeitä uudistushakkuiden kuormatraktoreita Suomessa myydään vain kolme prosenttia.
Ruotsissa puolestaan kevyemmän keskikokoluokan koneita rekisteröidään 20 prosenttia ja raskaamman keskikokoluokankoneita 38 prosenttia. Järeitten, pelkästään uudistushakkuisiin soveltuvien kuormatraktoreiden osuus on peräti 20 prosenttia rekisteröinneistä.
