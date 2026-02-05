Sellutehtaat pyörivät tappiolla ‒ yksi niistä saattaa hiljetäYhtiöt rajoittivat viime vuonna sellun tuotantoa yhden tehtaan seisottamisen verran.
Suomalaiset sellutehtaat pyörivät viime vuonna enempi vähempi tappiolla. Siitä syystä yhtiöt rajoittivat tuotantoaan ja seisottivat tehtaitaan.
Ongelmat johtuivat maailman talouskasvun yskimisestä. Se on vähentänyt etenkin havusellun kysyntää. Sitä on myös korvattu entistä enemmän edullisemmalla lehtisellulla.
”Havusellua on korvattu lehtisellulla jo pitkän aikaa. Sillä on kuitenkin ominaisuuksia, joille on kysyntää jatkossakin. Havusellutehtaat eivät siten katoa pois”, toteaa toimitusjohtaja Jussi Vanhanen Metsä Groupista.
Vanhanen korostaa, että Metsä Groupilla on kaksi maailman tehokkainta havusellutehdasta Suomessa. Niillä tuskin on hätää jatkossakaan.
Vanhempien tehtaiden tilanne on toinen. Viime vuonna Suomessa seisoi koko ajan yhden sellutehtaan verran kapasiteettia, jonka pyörittäminen oli kannattamatonta.
”Sellutehtaiden kohtalo on kiinni kilpailukyvystä. Niiden kustannusten on pysyttävä markkinahintojen tasolla. Tehtaiden seisottaminen kertoo, että niin ei ole ollut”, toteaa Vanhenen.
Juuri nyt sellumarkkinat ovat epävarmassa tilanteessa. Niin on etenkin Kiinassa, mikä heiluttaa suomalaisyhtiöitä.
”Metsä Group on Suomen suurin sellun viejä Kiinaan. Se on meille äärimmäisen tärkeä, mutta samalla tiukka markkina. Aiomme pysyä siellä jatkossakin”, linjaa Vanhanen.
Kotimaisten sellutehtaiden toimintaan ja kannattavuuteen on oleellisesti vaikuttanut Venäjän käynnistämä hyökkäyssota. Se lopetti edullisen venäläisen puun ja hakkeen tuonnin Suomeen.
Venäläisen puun häviäminen jätti tehtaiden puuhuoltoon jopa 10 miljoonan kuution aukon. Sen korvaaminen on käynyt kalliiksi.
Kuitupuun hinta kaksinkertaistui viime kesään mennessä. Sen jälkeen yhtiöt heittivät pyyhkeen kehään, kun tuotanto kävi kannattamattomaksi.
Syksyn aikana kuitupuu on halventunut vajaalla kolmanneksella. Aluksi se pysäytti puukaupan, mutta tammikuun lopulla kauppoja solmittiin lähes aiempaan tahtiin.
Oma osuutensa kauppojen vilkastumiseen oli Hannes-myrskyllä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat