Svensk Jakt: EU kyseenalaistaa Ruotsin hallituksen määrittämän 170 suden suojelutason EU:n komission mukaan Ruotsin tavoite vähentää susikanta 170 yksilöön on poliittinen päätös, joka on ristiriidassa EU:n luonnonsuojeluvaatimusten kanssa.

Jaa Kuuntele

Ruotsissa susien suojelutasoksi on asetettu 170 sutta. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Ruotsi on aiemmin ilmoittanut EU:lle, että Ruotsin susikannan suotuisan suojelun taso on 300 sutta. Tänä vuonna Ruotsin hallitus kuitenkin linjasi, että uudeksi tasoksi määriteltäisiin 170 sutta.

Komissio uskoo, että Ruotsi on käyttänyt lukua, joka kuvaa tieteellisesti määriteltyä pienintä elinvoimaista populaatiota. Komissio pelkää, että alhainen luku vaarantaa lajin elinkelpoisuuden pitkällä aikavälillä.

Komissio huomauttaa kirjeessä, että hallitus asetti ja tiedotti 170 suden tavoitteesta ilman tieteellistä arviointia. Ruotsin ympäristönsuojeluviraston omassa raportissa vuodelta 2025 todettiin, että suotuisan suojelutason on oltava yli 170. Tämä viittaa EU-komission mukaan siihen, että ilmoitettu arvo ei ole täysin tieteellisesti perusteltu.

Komissio katsoo, että populaation vähimmäistaso tulisi kertoa kahdella tai kolmella, jotta arvo olisi perusteltu. EU-komissio kehottaakin siksi Ruotsia tarkistamaan ja toimittamaan tarkistetun version raportista mahdollisimman pian.

Jos Ruotsi ei toimita uutta raporttia ajoissa, EU:n tulevaan luonnon tilaa käsittelevään raporttiin saatetaan joutua liittämään varaumia, joissa korostetaan Ruotsin susikannan suojelun arviointiin liittyviä ongelmia.

Suomi raportoi Euroopan komissiolle susikannan olevan suotuisalla suojelutasolla Tunturi-Lapin eteläpuolella. Suotuisan suojelutason viitearvoksi Suomessa määritettiin 273 sutta.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kestävää suden metsästystä, joka ei vaaranna suden elinvoimaisuutta Suomessa. Valmistelun tavoitteena on sallia tulevan talven metsästyskaudelle 65 suden kannanhoidollinen kiintiömetsästys.

Svensk Jakt: EU ifrågasätter svensk vargförvaltning