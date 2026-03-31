Metsien sijoitustuotto miinuksella – tuottoja laski kantorahatulojen pienentyminenKantorahatulo on pidemmällä aikavälillä laskelman tuottaneen Induforin mukaan keskeinen metsävarallisuuden arvon määrittäjä.
Suomen yksityismetsien puuntuotannon vuosittainen sijoitustuotto oli helmikuussa -13,4 prosenttia. Tuotto on laskenut edelleen tammikuusta, jona luku oli -13,0 prosenttia. Asiasta kertoo konsulttiyhtiö Indufor.
Tuore laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella. Tarkastelu mahdollistaa tuoton jakamisen osatekijöihinsä.
Sijoitustuottoja laski yhtiön mukaan kantorahatulojen pienentyminen.
Kun puun hinnat jatkoivat elokuussa 2025 alkanutta laskuaan, entistä pienempi osuus metsien biologisesta kasvusta realisoitiin hakkuina ja kassavirtana.
Yhtiön laskelman mukaan hakkuut, kantohinnat ja metsänhoitokustannukset huomioiden metsänomistajalle kantorahatuloista koituva tuotto oli helmikuussa noin -14,4 prosenttia.
Kantorahatulo on pidemmällä aikavälillä yhtiön mukaan keskeinen metsävarallisuuden arvon määrittäjä.
”Toisaalta metsänomistajien puuvarojen karttuminen hakkuusäästöinä jyvittäen kasvukauden biologinen kasvu laskentaperiodille toi tuottoa runsaan prosentin verran loiventaen hieman kokonaistuoton laskua, joka tuloutui helmikuussa lukuun -13,4 prosenttia”, yhtiön tiedotteessa todetaan.
Vuoden 2026 alusta kuluvalle kalenterivuodelle kertynyt tuotto oli helmikuussa -3,3 prosenttia. Lukema oli sama tammikuussa.
Aiemmin myös Luonnonvarakeskus Luke julkaisi Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -tilastoa. Viimeinen Luken julkaisema metsä sijoituskohteena -tilasto käsitti vuoden 2024.
Indufor Oy kertoo tiedotteessa päättäneensä jatkaa Yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto -indeksin laskemista ja julkaisemista säännöllisesti. Yhtiön indeksi perustuu jatkossakin LUKEn tuottamaan tietoon, mutta Indufor on päivittänyt samalla laskentamenetelmän.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
