Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Teitkö viime vuonna hankintahakkuita? Näin merkitset työn arvon ja tulot veroilmoitukseen
Tilaajalle
|
Työkoirat ja -kissat kuuluvat maatilan tulonhankintaan – hyötyeläimen kulut voi useimmiten vähentää verotuksessa
Teitkö viime vuonna hankintahakkuita? Näin merkitset työn arvon ja tulot veroilmoitukseen
Metsänomistajan pitää laatia muistiinpanoihinsa laskelma hankintatyön arvosta.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Kodin talous
24.1.2026
17:00
Anni-Sofia Hoppi
Artikkelin aiheet
metsäverotus
metsäveroilmoitus
metsätalouden veroilmoitus
Aarre
hankintahakkuu
hankintahakkaaja
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Mediat: Ruotsin susijahti peruuntumassa kokonaan – tuomioistuimelta kieltävä päätös Västmanlandiin
Tilaajalle
2
Erä
|
Svensk Jakt: Hirviä vaivaa mysteerisairaus Ruotsissa – useita hirvilehmiä löydetty kuolleena
3
Ympäristö
|
Miksi Ruotsin metsät nielevät hiiltä tehokkaammin kuin Suomen? Nämä seikat erottavat metsiämme
Tilaajalle
4
Terveydenhuolto
|
Myyräkuume uhkaa: Liiterin siivous on jo myöhäistä
5
Erä
|
Poronhoitoalue tarjoaa porobuffetin suurpedoille – vahinkoja yritetään suitsia vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla
Tilaajalle
6
Erä
|
Suden kiintiöpyynnin yhteydessä tutkituista 66 näytteestä kolme on tunnistettu koirasudeksi
7
Kodin talous
|
Metsävähennys nousi – tämän vuoden veroilmoitus tehdään vielä vanhoilla luvuilla
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om