Maastopalot ovat työllistäneet pelastuslaitoksia yöllä eri puolilla Suomea − sähköttä enää muutama tuhat asiakasta Monet maastopaloista syttyivät sähkölinjoille kaatuneista puista. Tuuli heikkenee torstaiksi, mutta maastopalovaroitus pysyy voimassa.

Jaa Kuuntele

Tuulenpuuskien sähkölinjoille kaatamat puut aiheuttivat runsaasti maastopaloja. Kuvituskuva. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Metsä | Onnettomuudet STT

Tuulenpuuskien sähkölinjoille kaatamat puut ja niiden aiheuttamat maastopalot työllistivät pelastuslaitoksia eri puolilla Suomea läpi torstain vastaisen yön.

Maastopaloja sammutettiin myöhään keskiviikkoiltana sekä torstaina aamuyöllä ja aamulla muun muassa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa.

Kova ja puuskainen tuuli sekä maaston kuivuus ovat olleet otollinen yhdistelmä palojen leviämiselle. Merkittäviltä vahingoilta on kuitenkin pelastuslaitosten tiedon mukaan vältytty.

Ilmatieteen laitos varoittaa vielä torstaina maastopalojen riskistä laajalti etelästä aina Rovaniemen korkeudelle asti.

Pelastuslaitoksia pitivät kiireisinä myös vahingontorjuntatehtävät tuulenpuuskien ja tuulivahinkojen takia. Suuri osa näistä on ollut kaatuneiden puiden aiheuttamia tehtäviä. Henkilövahinkoja ei ole tullut tietoon.

Puuskaiset tuulet aiheuttivat lisäksi sähkökatkoja, ja enimmillään kymmenettuhannet olivat keskiviikkona ilman sähköä. Torstaina aamulla Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttä oli enää muutama tuhatta asiakasta pääasiassa Keski- ja Itä-Suomessa.

Keskiviikon aikana puhaltaneet tuulenpuuskat olivat voimakkaita, mutta myrskylukemiin ei ylletty keskituulen perusteella, Ilmatieteen laitokselta kerrottiin STT:lle.

Torstai on Ilmatieteen laitoksen mukaan keskiviikkoa heikkotuulisempi, ja sää poutaantuu koko maassa.

Päivällä voi tulla vielä jonkin verran tuulenpuuskia. Kovimmillaan tuulet yltyvät torstaina etelässä ja idässä, missä voidaan odottaa noin 15 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia.