Hallitus esittää: Hakkuurajoituksia reheviin metsiin lintujen pesimäaikana ja pesintään sopivat puut säästettävä Esityksen mukaan metsälain nykyiset suositukset hakkuista lintujen pesintäaikana muuttuisivat pakollisiksi.

Esityksen mukaan hakkuun toteuttajan on säästettävä isot haavat, kolopuut sekä pysty- ja maalahopuut, jos hakkuu tehdään lintujen pesintäaikaan. Kuva: Markku Vuorikari

Hallitus esittää, että metsälain suositukset lintujen pesimäaikaisista hakkuurajoituksista muutettaisiin pakollisiksi.

Metsänhakkuun toteuttajalla olisi velvollisuus arvioida hakattavan alueen linnustoa ennen puunkorjuuta ja muita metsän käyttöä ja hoitoa koskevia toimenpiteitä. Puunkorjuuta myös rajoitettaisiin rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä lintujen pesimäaikana.

Myös yksittäisten pesien suojeluun ehdotetaan muutoksia. Jos metsänkäsittelyalueella havaitaan suunnitteluvaiheessa tai metsän hoitamiseen ja käyttämiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä linnunpesä, jossa pesintä on käynnissä, on toimenpiteet toteutettava niin, että pesää ei vahingoiteta.

Lisäksi pesintäaikana tehtävässä hakkuussa metsänhakkuun toteuttajaa velvoitettaisiin säästämään isot haavat, kolopuut sekä pysty- ja maalahopuut. Näiden puiden poistaminen ja edellä mainittujen kohteiden hakkaaminen pesimäaikana määriteltäisiin metsärikkomukseksi.

Metsätaloutta saisi kuitenkin harjoittaa, jos siitä aiheutuva häiriö ei merkittävästi haittaa lintulajin kannan tyydyttävän tason säilymistä tai saavuttamista. Häiriö ei saa johtaa uhanalaisen ja harvalukuisen lintulajin pesinnän keskeytymiseen.

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsälain muuttamisesta ja laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta voi antaa 16. helmikuuta 2026 saakka Lausuntopalvelu.fi:ssä.