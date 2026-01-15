Poliittinen vääntö lykkää lintujen pesimäajan hakkuusuositukset ensi kuuhun – piti julkaista tällä viikolla MT:n tietojen mukaan raportti piti julkaista tällä viikolla, mutta näillä näkymin se julkaistaan vasta helmikuussa, kun suosituksia laativan työryhmän kausi päättyy.

Nykyiset suositukset kehottavat välttämään hakkuita pesimäaikana muun muassa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä.

Anniina Jokinen

Tietoa mahdollisista hakkuiden rajoituksista lintujen pesintäaikana saadaan odotella vielä. Maa- ja metsätalousministeriö asetti viime syksynä työryhmän, jonka tarkoitus on selvittää, miten pesintäaikaiset hakkuut vaikuttavat lintukantoihin. Lisäksi työryhmä laatii uudet suositukset pesivien lintujen huomioimisesta.

Työryhmän tulokset oli MT:n tietojen mukaan tarkoitus julkaista tällä viikolla, mutta julkaisu on jäänyt jumiin poliittiseen vääntöön. Näillä näkymin työryhmän laatima raportti julkaistaan vasta sen toimikauden päättyessä helmikuun lopussa.

Nykyisten suositusten mukaan hakkuita suositellaan välttämään pesimäaikana muun muassa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä ja suuntaamaan ne mahdollisuuksien mukaan karuimmille metsätyypeille, joilla lintujen laji- ja yksilömäärät ovat reheviä kasvupaikkoja pienempiä.

Pesimäaika tarkoittaa eteläisessä Suomessa 15.4.–15.7. ja Pohjois-Suomessa 1.5.–31.7. ajanjaksoja.