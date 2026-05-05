Mico, 14, lähetti kansanedustajille kirjeen karhunmetsästyksen aloittamisesta – näin ministeriö vastaa Karhujahdin muutossäädöksillä on kiire, mikäli kälviäläisen Micon toive karhujahdin aloituksesta halutaan toteuttaa.

Mico toivoo kirjeessään, että karhunmetsästys voidaan aloittaa suunnitellusti elokuussa 2026. Kuva: Kai Tirkkonen, Markku Vuorikari, koonnut: Aatu Jaakkola

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Metsästäjäliitto ilmaisi jokin aika sitten huolensa karhunmetsästyksen valmistelujen hitaudesta.

Metsästäjäliitto muistutti tiedotteessa, että eduskunta on edellyttänyt kiintiömetsästyksen säädösten valmistelua, mutta käytännön toimia asian eteen ei ole vielä ollut nähtävissä.

Nyt samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös kälviäläinen Mico, 14. Hän koki asian niin tärkeäksi, että lähetti asiasta kirjeen kaikille kansanedustajille.

”Halusin tuoda esiin huoleni ajoissa ja kysyä, miten asiaan varaudutaan.” Mico

”Minulle on tärkeää luonnon tasapaino sekä ihmisten ja eläinten turvallinen rinnakkaiselo. Kirjoitan Teille, koska olen huolissani karhukannan viimeaikaisesta kehityksestä ja toivon, että karhunmetsästys voitaisiin aloittaa jälleen 20.8.2026”, Mico kirjoittaa kirjeessään.

Hän kertoo olevansa kiinnostunut suurpetopolitiikasta ja olevansa itse innokas suomenajokoiraharrastaja.

”Minut sai lähettämään kirjeen se, että karhukanta on kasvanut Suomessa ja niitä liikkuu yhä enemmän eri alueilla. Halusin tuoda esiin huoleni ajoissa ja kysyä, miten asiaan varaudutaan”, Mico kiteyttää.

Hän kertoo kirjeessään toivovansa vilpittömästi, että karhunmetsästys voidaan aloittaa suunnitellusti elokuussa 2026 ja että päätöksenteossa huomioidaan myös maaseudulla asuvien ihmisten kokemukset ja turvallisuus.

Mico kirjoittaa, että monilla alueilla ihmiset kokevat tilanteen jo huolestuttavana, ja olisi tärkeää reagoida ajoissa ennen kuin ongelmat kasvavat suuremmiksi.

Micon kotipaikkakunnan lähialuilla Keski-Pohjanmaalla karhuista on tehty joitakin Tassu-järjestelmään kirjattuja havaintoja.

Alueen suurpetoyhdyshenkilö Toni Peltoniemi kertoo, että Kälviä-Ullavan riistanhoitoyhdistyksen alueella on tehty 12 havaintoa, Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen alueella 23, Toholammin riistanhoitoyhdistyksen alueella 6 ja Perhonjokilaakson riistanhoitoyhdistyksen alueella 18 havaintoa.

Vastauksia Micon kirjeeseen ei toistaiseksi ole kansanedustajilta herunut, mutta se ei lannista Micoa.

MT kysyi maa- ja metsätalousministeriöstä vastausta Micolle.

”Micon näkemyksiin ja huoleen on helppo yhtyä. Karhukannan arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan vuosikymmenen vaihteeseen mennessä, ellei kannanhoidollista metsästystä päästä toteuttamaan. Kannan liian voimakas kasvu lisää karhun aiheuttamia vaaratilanteita ihmiselle ja muita sosioekonomisia haittoja. Ministeriö valmistautuu vastaamaan näihin haasteisiin ja tiedottaa valmisteluun sopivan aikataulun mukaisesti”, maa- ja metsätalousministerin avustaja vastaa Micon lähettämään kirjeeseen MT:n toimituksen pyynnöstä.

Eduskunta antoi maa- ja metsätalousministeriön tehtäväksi valmistella tarvittavat asetukset eduskunnan tahdon mukaisesti, jotta kannanhoidollinen metsästys voitaisiin toteuttaa ensi syksynä.

Mico esiintyy jutussa poikkeuksellisesti vain etunimellä. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.