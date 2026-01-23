TE: S-pankin metsärahasto oli voimakkaasti tappiollinenRahaston salkunhoitajan mukaan tappio ei johdu puun hinnan laskusta.
S-Pankin metsärahasto S-Pankki Metsä on tehnyt vuodessa 13 prosentin tappiot samaan aikaan, kun moni muu metsärahasto on tehnyt muutaman prosentin voittoa, kertoo Talouselämä.
S-Pankki Metsän salkunhoitaja Timo Hakulinen perustelee tappiota korkotason muutoksella. Lisäksi metsäkiinteistöjen hinnat laskivat verrokkikauppojen perusteella.
Rahaston arvostukseen vaikuttava tuottovaatimus kiristyi viime vuonna korkojen nousun seurauksena, Hakulinen kertoo lehdelle.
Markkinakorot laskivat viime vuonna, mutta rahaston koronlaskennassa ratkaisevaa oli Hakulisen mukaan valtionlainakorkojen kehitys. Ne eivät laskeneet.
Sijoittajat haluavat metsärahastolta ”riskittömänä korkotuottona” miellettyä pitkäaikaista valtionlainaa parempaa tuottoa. Suomen valtion 10-vuotisen lainan korko on Hakulisen mukaan 3,3 prosenttia.
Talouselämän vertailemat muut rahastot eivät olleet tappiollisia, koska rahastojen arvostusmenetelmät poikkeavat toisistaan.
Puun hintamuutokset vaikuttavat rahastojen tuottoon viiveellä. S-rahasto käyttää viiden vuoden keskihintoja.Artikkelin aiheet
