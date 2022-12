Tiesitkö? Tämä kuusilaji kasvaa itsestään tuuheaksi ilman leikkauksia Joulukuusilajeissa riittää nykyään valinnanvaraa. Jotkut arvostavat tiheää latvusta, toiset säännösmukaisia oksakiehkuroita.

Tiesitkö? Joulukuusen taimet eivät yleensä olekaan suomalaisia ‒ taimet tuodaan tutusta kuusisuurvallasta

Joulukuusia myydään Suomessa vuosittain noin puolitoista miljoonaa. Perinteisen juhlan perinteinen suomalainen metsäkuusi pitää vuodesta toiseen pintansa – niitä on noin 80 prosenttia kasvatusmäärästä.

Erikoispuut – omorika, mustakuusi, pihdat ja douglaskuusi – ovat hallanarempia ja vaativampia kasvattaa Suomessa, mutta ne eivät usein varise yhtä herkästi ja saattavat sopia myös allergisille perinteistä kuusta paremmin, sanoo joulupuita Lohjalla 30 vuotta kasvattanut Pekka Koski.

Kasvatuksessa okakuusen etu on, että sitä ei tarvitse leikata muotoonsa. Myös metsämäntyä on kokeiltu Suomessa joulupuuna, mutta sen kysyntä on jäänyt vaatimattomaksi.

Kasvatettujen kuusten osuus on kasvanut nopeasti ja taimetkin ovat nykyään usein joulukuusenkasvatukseen erikseen jalostettuja. Kosken mukaan taimet ostetaan yleensä Tanskasta, ja jo niistä erottaa kauniin joulupuuhun sopivan tuuheuden.

Asiakkaiden vaatimukset joulupuille ovat nykyään moninaiset. Toiset arvostavat tiheää ja muotoon leikattua latvusta, toisten mielestä koristeet ja säännönmukaiset oksakiehkurat tulevat kauneimmin esiin hieman harvemmassa kuusessa. Neulasten pitää olla hyvän vihreät.

Jonkun olohuoneeseen mahtuu vain kapea puu, toisella tila sallii näyttävän oksiston. Puiden keskikoko on kuitenkin lyhentynyt selvästi entisajoista.

Tällä hetkellä erityisesti ruukkukuuset käyvät kaupaksi. Ne voi oikein säilytettyinä istuttaa keväällä maahan kasvamaan.

