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Uutiset
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Metsäpolitiikka
24.6.2026
16:00
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
ennallistamissuunnitelma
Sari Multala
ympäristöministeriö
eduskunta
Euroopan komissio
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