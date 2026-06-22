Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Marjatilat hoitavat työnantajavelvollisuudet – ”Tiedossa ei ole sosiaalisen ehdollisuuden laiminlyöntejä”
Tilaajalle | Varo vesivahinkoa varsinkin siirrettävän ilmastointilaitteen käytössä
Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle tulee päivässä 3–5 raakapuujunaa. Jokaisessa on noin 1 400 kuutiometriä puuta.

Video: Näin pitkä on jättitehtaalle puuta kuljettava juna

VR pyrkii pidentämään junia kustannussyistä. Pidennys ei kuitenkaan auta, jos lastauspaikalla ei ole riittävästi tilaa.
Tilaajalle
Metsä|Liikenne
22.6.202605:00
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet