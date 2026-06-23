Metsä Group solmi ensimmäiset uudistetun toimintamallin yrittäjäsopimukset Yksittäisten sopimusten koko tulee korjuu- ja kuljetuskumppanien määrän vähentyessä kasvamaan yhtiön mukaan merkittävästi.

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Uusien sopimusten myötä toteutuvassa yrittäjämallissa tavoitteena on Metsä Groupin mukaan vahvistaa yhtiön sopimusyrittäjien roolia ja yhtenäistää toimintamalleja valtakunnallisesti. Kuvituskuva. Kuva: Juha Tuononen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Metsäyhtiö Metsä Group kertoo allekirjoittaneensa ensimmäiset sopimukset uudistetun sopimusyrittäjämallinsa mukaisista puunkorjuu- ja kuljetuspalveluista. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Yhtiö ilmoitti huhtikuussa, että sen palveluksessa olevien puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjien määrä laskee 250:sta sataan. Vähentämisen oli tarkoitus tapahtua sitä mukaa, kun tuolloin voimassa olevat sopimukset päättyvät.

Nyt uusien sopimusten myötä toteutuvassa yrittäjämallissa tavoitteena on yhtiön mukaan vahvistaa sen sopimusyrittäjien roolia, yhtenäistää toimintamalleja valtakunnallisesti sekä kehittää koko toimitusketjun tehokkuutta.

Yksittäisten sopimusten koko tulee korjuu- ja kuljetuskumppanien määrän vähentyessä kasvamaan yhtiön mukaan merkittävästi.

”Uudessa toimintamallissa siirrytään nyt entistä selkeämpään tilaaja–toimittaja-malliin, jossa Metsä Group ohjaa sopimusyrityksiä kokonaisuuksina yksittäisten koneiden tai kuljetusten sijaan”, kertoo yhtiön puunhankinnan ja metsäpalveluiden tuotantojohtaja Ilkka Köntti.

Hänen mukaansa yhtiö haluaa vahvistaa sopimusyrittäjiensä mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa pitkäjänteisesti.

”Suuremmat sopimuskokonaisuudet ja parempi näkyvyys tuleviin työtarpeisiin antavat yrittäjille paremmat edellytykset suunnitella toimintaansa ja investointejaan”, Köntti toteaa.

”Uudessa toimintamallissa siirrytään nyt entistä selkeämpään tilaaja–toimittaja-malliin, jossa Metsä Group ohjaa sopimusyrityksiä kokonaisuuksina yksittäisten koneiden tai kuljetusten sijaan.” Ilkka Köntti

Metsä Group kertoi sopimusyrittäjille lokakuussa 2025 suunnitelmansa toimintamallinsa päivittämisestä ja toimitti yhteistyökumppaneille kyselyn halukkuudesta kehittää toimintaansa uuden mallin mukaisesti.

Sopimusneuvottelut ovat edenneet yhtiön mukaan tavoiteaikataulussaan, ja tarkoitus on, että kaikki uuden mallin mukaiset sopimukset on tehty kesään 2027 mennessä.

”Valtaosa aiemmista sopimusyrittäjistämme jatkaa hyväksi hioutunutta yhteistyötä kanssamme joko sopimusyrittäjinä tai osayrittäjänä toiselle yrittäjälle. Korjuu- ja kuljetustoimintamme paikallistuntemus ja alueellinen osaaminen säilyvät vahvoina myös jatkossa”, Köntti toteaa tiedotteessa.

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