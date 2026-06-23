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Juuri nyt | Kuka korvaa, kun metsäyhtiö laittoi keväällä yksityistien remonttiin yhdessä päivässä?
Tilaajalle | Suomen korkeatuottoisin karja asuu tässä pihatossa: ”Isännän ja emännän täytyy pitää myös puhevälit kunnossa”