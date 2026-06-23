Lakimuutos lintujen huomioimiseksi tuli rytinällä voimaan kesken pesimäkauden – uusi opas apuun jo kuluvalle kaudelle Tuore opas on tuotettu ripeästi, jotta yhtenäiset toimintatavat metsänkäytössä olisivat käytettävissä jo kuluvalla pesimäkaudella.

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Tapio oy:n laatima tuore Lintujen pesien havaitsemisopas tarjoaa tukea lintujen pesien havaitsemiseen osana metsänkäsittelyä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Metsälain, luonnonsuojelulain ja metsätietolain muutokset lintujen huomioimiseksi tulivat voimaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä eli kesken pesimäkauden.

Muutosten ripeä voimaantulo edellytti myös nopeaa toimintaa uusien käytäntöjen omaksumisessa.

Tapio oy:n laatima tuore Lintujen pesien havaitsemisopas tarjoaa tukea lintujen pesien havaitsemiseen osana metsänkäsittelyä. Opas on Tapion tiedotteen mukaan tuotettu ripeästi, jotta yhtenäiset toimintatavat metsänkäytössä olisivat käytettävissä jo kuluvalla pesimäkaudella.

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Antti Leinosen mukaan on hyvä, että tarvittavan opastuksen tuottamista alan tarpeisiin on pystytty koordinoimaan nopealla aikataululla.

”Lain tehokkaan toimeenpanon kannalta on tärkeää, että metsäalan toimijat ovat laajasti edustettuina hankkeen ohjausryhmässä, ja että toimijoilta kerätään laajasti palautetta oppaan aihepiiriin kuuluvista asioista”, hän toteaa tiedotteessa.

”Lain tehokkaan toimeenpanon kannalta on tärkeää, että metsäalan toimijat ovat laajasti edustettuina hankkeen ohjausryhmässä, ja että toimijoilta kerätään laajasti palautetta oppaan aihepiiriin kuuluvista asioista.” Antti Leinonen

Julkaistu opas on kuluvalle pesimäkaudelle tarkoitettu versio, ja sitä kehitetään edelleen käytännön kokemusten ja palautteen perusteella.

Opas on tuotettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Lintuset-hanketta ja se on tarkoitettu metsäalan toimijoille ja metsänomistajille.

Lintujen pesien havaitsemisoppaan lisäksi hankkeessa valmistellaan laajempaa linnuston huomioon ottamisen opasta, joka julkaistaan loppuvuodesta.

Tällä hetkellä hankkeessa myös kootaan käytännön kysymyksiä siitä, miten metsälakia voidaan käytännössä soveltaa lintujen pesinnän huomioon ottamisessa. Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin julkaistaan tämän vuoden aikana.

Lain käytännön soveltamisen tuelle on Tapion mukaan ollut suuri tietotarve heti lakimuutosten voimaantulon yhteydessä.

Tässä vaiheessa kysymyksiä on Tapion luonnonhoidon asiantuntijan ja hankkeen projektipäällikön Teemu Huikurin mukaan enemmän kuin valmiita vastauksia, joten käytännön tilanteista tarvitaan lisää kokemuksia.

”Kesän aikana kannustamme toimijoita lähettämään Tapion verkkosivuilta omia kysymyksiään metsälain soveltamisesta, jotta niihin voidaan koota vastauksia kaikkien hyödynnettäväksi”, Huikuri toteaa.

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