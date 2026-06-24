Svensk Jakt: Useat EU-maat haluavat alentaa karhun suojelustatusta Suomen ohella Romania, Slovakia, Kroatia ja Tšekki vaativat yhdessä tehokkaampaa kannanhoitoa maissa, joissa laji on saavuttanut suotuisan suojelun tason.

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Useat maat haluavat alentaa karhun suojelustatusta ja mahdollistaa tehokkaamman hoidon. Kuva: Kai Tirkkonen, Markku Vuorikari, koonnut: Aatu Jaakkola

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Useat EU-maat haluavat alentaa karhun suojelustatusta ja mahdollistaa näin lajin tehokkaamman kannanhoidon niissä maissa, joissa laji on saavuttanut suotuisan suojelun tason. Asiasta kirjoittaa Svensk Jakt.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa 22.–23. kesäkuuta 2026. Kokouksessa useat maat pyysivät EU:ta tarkistamaan karhujen kannanhoitojärjestelmää. Nykyinen järjestelmä perustuu yksittäisiin poikkeuksiin.

Suomen ja Kroatian tukemat Romania ja Slovakia haluavat yksittäisten poikkeusten sijaan, että EU ottaisi käyttöön kevyemmän järjestelmän niissä maissa, joissa karhu on saavuttanut tai on ollut suotuisan suojelun tasolla jo pitkään.

Järjestelmän tulisi olla samanlainen kuin luontodirektiivin liitteen V mukainen järjestelmä. Liitteen V lajien metsästystä ja pyyntiä voidaan säädellä ja rajoittaa, jos jäsenmaa katsoo sen tarpeelliseksi ja jos kannanhoito ei vaaranna lajin suotuisan suojelutason saavuttamista.

Suomi totesi, että kasvavasta karhukannasta aiheutuneet ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi ja luontodirektiiviin tarvitaan riittävää joustavuutta kasvaneiden karhupopulaatioiden hallintaan muuttamalla luontodirektiivin liitettä karhun suojelustatuksen osalta.

Romanian tilanne Romanian karhupopulaation arvioidaan virallisesti olevan noin 11 500 yksilöä. Viimeisten viiden vuoden aikana karhujen hyökkäykset Romaniassa ovat johtaneet 14 kuolemaan ja yli 150 ihmisen vakavaan loukkaantumiseen. Romaniassa vuosien 2024 ja 2026 välillä suurpedot tappoivat yli 1800 kotieläintä, mukaan lukien hevosia, nautoja, lampaita, vuohia ja sikoja. Myös viljelijät ovat kärsineet merkittäviä aineellisia tappioita. Karhut ovat aiheuttaneet vahinkoja peltokasveille, hedelmä- ja viinitarhoille. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Romanian valtio on kirjannut korvauksina vaadittujen summien jyrkän kasvun noin 150 000 eurosta (2014) yli 2,5 miljoonaan euroon vuonna 2025.

Nykyään karhua suojellaan tiukasti kaikkialla EU:ssa. Karhukantojen tehokkaampaa hoitojärjestelmää pyytävät maat haluavat myös Euroopan komission selventävän 16 artiklan mukaisten poikkeusten soveltamista suotuisan suojelun tason omaaviin suurpetoeläimiin.

EU:ssa on viime aikoina sattunut useita kuolemaan johtaneita karhuonnettomuuksia. Maat vaativat toimenpiteitä ihmisten ja suurpetojen välisten konfliktien vähentämiseksi.

Maiden pyyntöä ajaa myös muun muassa Euroopan metsästäjien keskusjärjestö FACE. Jos pyyntö peruutetaan, se tarkoittaa, että karhun suojeluluokitusta voidaan alentaa myös esimerkiksi Ruotsissa.

Svensk Jakt: Flera EU-länder vill sänka björnens skyddsstatus

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