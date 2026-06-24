Yle: hirvi hyökkäsi kalastajan kimppuun Inarissa – mies pakeni metsään ”On aika yllättävää, että se lähtee hyökkäämään. Pääasiassa hirvet pyrkivät pakenemaan tilanteesta”, toteaa tutkija.

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Ylivuotinen hirvi syö koivunlehtiä Suomussalmella. Kuvituskuva. Kuva: Hannu Huttu

Uutiset | Erä Tilda Karhumaa

Inarilainen kalastaja Mikko Valle joutui kesäkuussa poikkeukselliseen ja vaaralliseen tilanteeseen, kun naarashirvi hyökkäsi hänen kimppuunsa kesken kalastusreissun.

Ylen uutisen mukaan Valle huomasi kalareissullaan, että 20 metrin päässä joen yli kahlasi hirvi. Hän taltio tilannetta puhelimellaan.

Tilanne muuttui kuitenkin uhkaavaksi.

Hirvi laski korvansa niskaa vasten, laittoi päänsä alaspäin ja lähti kulkemaan Vallea kohti hyvin nopeasti.

Valle juoksi hirveä pakoon metsään.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juho Matalan mukaan tilanne on erittäin harvinainen.

”On aika yllättävää, että se lähtee hyökkäämään. Pääasiassa hirvet pyrkivät pakenemaan tilanteesta, jos ne kokevat jotain uhkaa”, Matala kertoo Ylelle.

Matalan mukaan Valle toimi oikein pyrkiessään puiden suojaan.

”Pakoon pidemmän matkan päähän on turha lähteä, mutta jos pystyy johonkin kasvillisuuden tai puuston suojaan siirtymään, niin se ehkä auttaa. Hirvellähän on aika huono näkö, että jos et liiku ja olet puun takana, niin se ei välttämättä huomaa, mihin menit”, Matala neuvoo.

Lopulta hirvi jäi taakse, ja kalastusmajalta rientänyt Vallen isäkin tuli apuun.

Valle uskoo, että hirvi halusi suojella vasaansa, joka oli todennäköisesti törmän päällä.

Yle: ”Hirvi tulee päälle, perkele!”