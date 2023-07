Tutkijat: Pieni järvi Kanadassa kuvastaa uutta aikakautta, antroposeeniä, jota määrittää ihmisen vaikutus ympäristöön

Tutkijoiden arvion mukaan Crawford-järven pohjassa oleva sakkauma on paras yksittäinen todiste siitä, että uusi ja haastava aikakausi maapallon historiassa on alkanut. Sakkaumaan on sekoittunut mikromuovia, tuhkaa sekä ydinpommien räjähdyksistä tullutta roskaa. LEHTIKUVA/AFP.